Fiscalía inicia investigación preliminar por detonación contra vehículo de regidor municipal de Carabayllo

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La investigación por el atentado contra el vehículo del regidor municipal de Carabayllo, Johnny Montero, ha pasado a manos de la Fiscalía tras la detonación del vehículo durante la madrugada del miércoles 17 de setiembre en la jurisdicción del distrito.

Fiscalía inició investigación contra responsables de atentado

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo inició investigación preliminar contra los que resulten responsables de la detonación del vehículo del regidor municipal Johnny Montero.

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio Público indicó que ya se ha iniciado la investigación por el delito de producción común con medios catastróficos.

"Fiscalía inició investigación contra los que resultan responsables del delito de producción común con medios catastróficos en agravio de un regidor municipal de Carabayllo, quien fue víctima de la detonación de un artefacto explosivo en su vehículo, en la avenida Amador Merino Reyna, en el referido distrito.

El fiscal provincial a cargo de la investigación está a cargo de Juan Manuel Méndez Navarro quien ya dispuso las primeras investigaciones del caso. Entre ellas, la División de Investigación de Delitos Contra el Estado de la Policía Nacional (Dirseest-Dividce) para que recoja la declaración del agraviado, recabe los registros de las cámaras de seguridad.

Además, solicitar el peritaje técnico especializado a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para determinar diversos aspectos del crimen realizado.

Atentado ocurrió durante la madrugada

Cámaras de videovigilancia registraron todo el atentado que ocurrió durante la madrugada en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino en Carabayllo. Un vehículo crema circuló cerca del auto estacionado del regidor y a través de su ventana lanzó el explosivo que detonó minutos después.

Siguiendo con el plan, los criminales abordo del vehículo escaparon rápidamente. Tras la explosión, vecinos se despertaron alertados por el ataque. El auto del regidor municipal quedó inservible: lunas destruidas, asientos calcinados y la parte superior del vehículo fue totalmente destruida.

Vecinos de la zona denunciaron que viven con la criminalidad en el día a día. Incluso comerciantes de la zona han tenido que cerrar sus negocios por el alto grado de violencia.

"Lo que si ha habido acá son robos, matanza, acá en la esquina han matado. Yo tengo dos negocios pero no puedo abrir por eso está cerrado. No hay quien nos respalde, ni la presidenta, no hay ninguna autoridad. Serenazgo pasa, corretean y se van", contó un vecino.

La Fiscalía ya a tomado el caso que se encuentra en etapa preliminar que buscará determinar los responsables de este atentado.