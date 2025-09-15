JNJ habilita plataforma para consultas en línea sobre jueces y fiscales a nivel nacional

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha puesto a disposición de la ciudadanía un servicio virtual que permite acceder a información sobre jueces y fiscales titulares en todas las instancias y especialidades del país.

A través de su página web y de la extranet institucional, los usuarios pueden ingresar al Módulo de Consulta de Base de Datos de Magistrados, disponible en el siguiente enlace.

El sistema es de uso gratuito y está diseñado para que cualquier persona pueda conocer el historial de los magistrados, incluyendo sus nombramientos, ratificaciones, no ratificaciones y destituciones.

De esta manera, la JNJ busca fortalecer la confianza en la administración de justicia, ofreciendo datos verificables y accesibles de manera sencilla.

Además, el módulo está adaptado para funcionar en navegadores modernos y puede ser utilizado tanto en computadoras como en dispositivos móviles, lo que facilita su acceso desde cualquier lugar del país.

Información detallada sobre la trayectoria de magistrados

El servicio no solo permite consultar información básica, sino que incorpora una función adicional para profundizar en la carrera de los jueces y fiscales.

El Área de Registro de Información Funcional de la JNJ ha implementado la opción "Ver Resolución", a través de la cual los ciudadanos pueden revisar directamente las resoluciones institucionales relacionadas con el magistrado consultado.

Gracias a esta herramienta, es posible acceder a detalles como datos personales, laborales, ascensos, nombramientos y decisiones institucionales que han marcado la trayectoria profesional de cada magistrado.

Esta apertura de información contribuye a una mayor transparencia en los procesos judiciales y fiscales, permitiendo que la sociedad tenga un panorama más claro sobre la labor de quienes administran justicia en el país.

El acceso público a estos registros se enmarca en las políticas de transparencia y rendición de cuentas que la JNJ viene impulsando desde su creación, con el objetivo de garantizar un mejor control ciudadano sobre el sistema judicial.

Criterios de búsqueda y usabilidad del módulo

El Módulo de Consulta de Base de Datos de Magistrados ofrece diversas alternativas de búsqueda, pensadas para facilitar la experiencia del usuario. Se puede realizar la consulta ingresando los nombres, apellidos o el número de DNI del magistrado.

Asimismo, el sistema permite refinar los resultados por institución, distrito judicial, cargo o estado, aunque para ello también es necesario introducir al menos uno de los datos personales básicos del juez o fiscal. Esta funcionalidad garantiza que la búsqueda sea precisa y evita confusiones entre magistrados con datos similares.

Con la implementación de este servicio, la JNJ abre una vía práctica para que los ciudadanos consulten, verifiquen y comparen información sobre jueces y fiscales en el país.