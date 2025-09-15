15/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este lunes 15 de setiembre, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca inauguró la primera Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva, marcando un hito en el departamento. Con esto, se busca garantizar juicios rápidos, oportunos y eficaces, que permitan procesar y sentenciar a quienes sean sorprendidos en flagrancia en un plazo no mayor a 72 horas.

Compromiso institucional con la justicia

La ceremonia se realizó en el patio de la sede principal de la Corte, ubicada en el jirón Del Comercio N° 680, ubicada a dos cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad. En ella, participó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, quien saludó a las autoridades presentes.

Además, se contó con la participación del secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, Edman Rodríguez Vásquez. En representación de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, estuvo la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

La magistrada Barrios se encargó de dar el discurso de inauguración, y resaltó el compromiso institucional con una justicia más cercana y eficiente. Agregó que estas unidades son herramientas de acción rápida. Consideró que los jueces deben imponer penas severas y proporcionales al acto delictivo.

"Los que cometen delitos deben ser sancionados con severidad porque no podemos cerrar los ojos ante la gran inseguridad ciudadana que padecemos. Este es un reto directo para resolver sin dilaciones, porque la demora en impartir justicia es también una forma de impunidad", manifestó.

¿Qué es una Unidad de Flagrancia Delictiva?

La Unidad de Flagrancia Delictiva es un espacio que reúne a las tres instituciones que intervienen en los procesos judiciales ante un delito flagrante. Estos son el Poder Judicial, Ministerio Público (Fiscalía) y la Policía Nacional del Perú (PNP), que tienen el objetivo de brindar una respuesta inmediata y eficiente.

En mayor pasado, a través de la Ley N° 32348, publicada en el diario oficial El Peruano, se creó el sistema nacional de justicia especializado en flagrancia delictiva. Esta norma estable la creación progresiva de estas unidades a nivel nacional. También se creó el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia.

Así, en Cajamarca se inauguró la Unidad de Flagrancia Delictiva, En la sede central de la Corte Superior de esta ciudad, se realizó una ceremonia que contó con las principales autoridades judiciales de la región, así como la de una representante del PJ.