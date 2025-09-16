'Los Injertos del Cono Norte': Condenan a hermano y expareja de 'Yojairo', brazo armado de 'El Monstruo'

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) condenó a prisión al hermano y a la expareja del brazo armado de 'El Monstruo', quien responde al nombre de Yojairo Arancibia Sevillano. Ambos están vinculados a la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' y fueron acusados por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones.

Ministerio Público emite pronunciamiento

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público brindó detalles sobre la decisión tomada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Los Olivos, este martes 16 de septiembre. Es así que, recordaron que ambos sujetos fueron detenidos en flagrancia en septiembre del 2024.

"Fiscalía de Lima Norte logró condenas para dos personas vinculadas a 'Los injertos del cono norte', por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones", escribieron en su publicación realizada este martes 16 de septiembre.

De tal modo, se conoció que el exefectivo policial identificado como Miguel Arancibia (32), quien se encontraba siendo investigado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, fue condenado a 10 años y tres meses de prisión, la cual fue solicitada por el Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.

Por otro lado, la expareja de 'Yojairo', identificada como Rosmery Honorio (27), fue acusada por el delito de tenencia ilegal de municiones, por ende, el Poder Judicial dictó seis años y 10 meses de pena efectiva en su contra.

Detenidos en septiembre del 2024 en Comas

Cabe mencionar que, la Fiscalía recordó que ambos sujetos fueron detenidos en flagrancia durante el allanamiento efectuado en septiembre de 2024, por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes llegaron hasta la vivienda del expolicía Yojairo Arancibia, investigado como presunto cabecilla y brazo armado de la organización criminal 'Los injertos del cono norte', en el asentamiento Carmen Alto del distrito de Comas.

Según se conoció, fue el fiscal adjunto provincial Percy Salinas Quispe, quien estuvo a cargo de la investigación y presentó como principales elementos probatorios el acta de intervención policial, la orden de allanamiento con fines de incautación y detención preliminar, el acta de registro domiciliario, la declaración de los policías que intervinieron, las pericias de balística forense y la consulta en Sucamec.

Es así que, la Fiscalía informó sobre la condena de 10 años y tres meses contra el hermano de Yojairo Arancibia, quien se encuentra vinculado a la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Además, se impuso seis años y 10 meses de pena efectiva para la expareja del brazo armado de 'El Monstruo'.