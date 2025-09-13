Atentado en Trujillo: Ordenan 18 meses de prisión preventiva contra sospechosos de explosión en Las Quintanas

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro sospechosos de participar en la detonación de un artefacto explosivo en la urbanización Las Quintanas, Trujillo.

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/09/2025

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro investigados por la detonación de un explosivo en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la noche del jueves 4 de septiembre. 

Disposición contra presuntos autores 

Se trata de una medida dictada contra Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Layton y Juan Valencia, acusado de participar en el atentado que provocó decenas de heridos y dejó hasta 20 viviendas con daños estructurales. 

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo validó la acusación fiscal contra los cuatro sujetos que son investigados por la presunta comisión de los delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños.

La fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez fue la encargada de sustentar esta medida restrictiva, tras formalizar y continuar la investigación preparatoria por el caso. Durante la audiencia, sostuvo que producto del atentado se contabilizó hasta 93 personas agraviadas. 

Con esta orden judicial se busca asegurar la presencia de los presuntos implicados durante el proceso mientras las diligencias para esclarecer los hechos continúan. 

Tercer atentado explosivo en Trujillo

La noche del jueves 4 de septiembre un tercer atentado con explosivos remeció a los ciudadanos de Trujillo, generando temor y afectando a los residentes de la 'Ciudad de la eterna Primavera'. Con el paso de las horas se logró conocer la captura de los implicados, algunos de estos admitieron antes las autoridades su participación. 

La carga explosiva se colocó en la fachada de una propiedad cuyo dueño se encuentra relacionado a actividades mineras en la provincia de Pataz, Roy La Rosa Toro, también presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE). 

Posteriormente, el Ministerio del Interior señaló que los intervenidos serían parte de la banda delictiva 'Los cachacos del padrino', quienes funcionarían como una facción operativa de la organización criminal 'Los Pulpos'. 

Además, se logró conocer que los presuntos involucrados fueron fueron vistos por un vecino y hasta lograron ser captados por una cámara de seguridad en su escape tras colocar la carga explosiva. 

Según información a la que accedió Exitosa, un vecino fue quien inició con la persecución contra uno de estos hombres, logrando atraparlo, posteriormente solicitaron apoyo del personal de serenazgo, quienes atraparon al segundo sujeto. De esta manera Nilton Ravelo y Everet Tinteros fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú. 

Fue de esa manera que se logró con la detención de los sospechosos de la detonación de un artefacto explosivo en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, a quienes les han dictado 18 meses de prisión preventiva para garantizar su presencial en el proceso judicial.

