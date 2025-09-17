Robo en Disney World: Hombre con traje de buceo se llevó más de $ 10 mil de un restaurante flotante

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un ladrón vestido con un traje de buceo, se metió dentro de un restaurante flotante del parque de atracciones Disney World, en Florida, Estados Unidos y se llevó consigo más de 10 mil dólares. El hombre habría llegado nadando y se retiró del mismo modo con el botín, luego de que el comercio cerrara su servicio al público.

Nadie se percató

El medio WFTV cita a la policía del condado de Orange, que señala la medianoche como la hora del hecho ocurrido el último lunes 15 de setiembre. Sin que nadie se percatara de su presencia, el delincuente se metió hasta la oficina del administrador del 'Paddlefish Restaurant' y ahí, lo forzó a darle las ganancias del día antes de que las guardase en la caja fuerte.

Posteriormente, el ladrón se acercó a las cámaras de seguridad y las roseó con una pintura en spray, para que no capten sus movimiento. Culminó su faena obligando al personal del restaurante a ir a una de las esquinas de la habitación y a que cierren los ojos.

Las investigaciones basadas en las versiones de los trabajadores del establecimiento, indican que el hombre perpetró el robo vestido con ropa casual y un gorro. Antes de retirarse, se volvió a poner el traje de buceo y entró al agua, hasta alejarse del lugar.

Ninguno de los trabajadores resultó herido y las diligencias siguen en curso. El medio afirmó que tanto Walt Disney World, como el dueño del restaurante, están colaborando con el trabajo policial.

Restaurant abrió con normalidad el lunes

el hecho delictivo no impidió que el restaurant Paddlefish continúe con sus operaciones diarias. Horas después del robo, abrieron las puertas al público. Al día siguiente, solo se limitó a emitir un breve comunicado, en el que refiere que "No tenemos comentarios. Esta es una investigación activa".

Por parte de la policía del condado de Orange, pidió a cualquiera que tenga información sobre el sospechoso, que se comunique con su oficina. Un detalle que dieron los empleados del recinto es que tendría una estatura aproximada de 1.75 cm. No pudieron dar detalles de su rostro, al estar cubierta por la careta de buceo.

Así, se perpetró un robo a un restaurante flotante que funciona dentro del parque de atracciones Disney World. El hombre llegó nadando dentro de un traje de buceo y subió a la embarcación a la medianoche, cuando el local estaba cerrado. Tras someter al administrado, se llevó consigo más de 10 mil dólares.