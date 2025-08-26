Fiscalía logra condena de 35 años de cárcel contra integrantes de facción del 'Tren de Aragua'

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó una condena de 35 años de cárcel contra integrantes de 'Los pargos del Tren de Aragua', facción de la poderosa organización criminal 'Tren de Aragua' tras secuestrar a un empresario en Los Olivos y exigir una cuantiosa suma de dinero.

Sentencia contra integrantes de 'Los pargos del Tren de Aragua'

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo) logró la condena contra cuatro integrantes de la organización criminal 'Los pargos del Tren de Aragua', tres de ellos tendrían una condena mayor a los 30 años de cárcel.

La sentencia condenatoria se dictó contra Edwin Fernández, Luis Hernández y Gabriel Albornoz a quienes se les impuso 35 años de prisión, mientras que a Alexander Rodríguez se le dictó ocho años. La resolución dictada por el Poder Judicial se dio por el delito de extorsión y secuestro contra un empresario de Lima.



Además, en la lectura de sentencia se probó que los Fernández Figueredo y Hernández Bohórquez habían realizados compras en el centro comercial Mall Aventura Plaza Santa Anita con la tarjeta que sustrajeron al agraviado producto del secuestro.



Aparte de la condena en cárcel, los sentenciados tendrán que pagar una reparación civil a favor del agraviado equivalente a la suma de 250 mil soles, mientras que S/ 1 200 000 a favor del Estado. La resolución del Poder Judicial es importante porque marca el precedente de una sentencia contra una facción de la referida organización delictiva.

Empresario logró escapar del secuestro

La Fiscalía logró la sentencia contra los 4 integrantes de la organización criminal en relación con el secuestro del empresario José Luis Silva en el 2022. El agraviado estuvo privado de su libertad durante 57 días y afortunadamente pudo escapar de los criminales en febrero de 2023.

Según la acusación presentada por el fiscal provincial César Changa, la víctima fue secuestrada el 9 diciembre del 2022 por la organización criminal y desde entonces exigió un millonario pago de 61.900 soles por su liberación. La familia logró recaudar 65.400 soles dinero que sí fue entregado a los secuestradores. Ahora, los delincuentes serán trasladados a un establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

