RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Logro contra la extorsión

Fiscalía logra condena de 35 años de cárcel contra integrantes de facción del 'Tren de Aragua'

Esta es la primera sentencia contra una facción vinculada al 'Tren de Aragua' que resultó con la sentencia de 35 años de cárcel para tres integrantes y 8 años para cómplice implicado.

PJ sentenció a 35 años de cárcel a facción del 'Tren de Aragua'
PJ sentenció a 35 años de cárcel a facción del 'Tren de Aragua' (Fuente: Wikipedia)

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 26/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial (PJ) dictó una condena de 35 años de cárcel contra integrantes de 'Los pargos del Tren de Aragua', facción de la poderosa organización criminal 'Tren de Aragua' tras secuestrar a un empresario en Los Olivos y exigir una cuantiosa suma de dinero. 

Sentencia contra integrantes de 'Los pargos del Tren de Aragua'

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo) logró la condena contra cuatro integrantes de la organización criminal 'Los pargos del Tren de Aragua', tres de ellos tendrían una condena mayor a los 30 años de cárcel.

La sentencia condenatoria se dictó contra Edwin Fernández, Luis Hernández y Gabriel Albornoz a quienes se les impuso 35 años de prisión, mientras que a Alexander Rodríguez se le dictó ocho años. La resolución dictada por el Poder Judicial se dio por el delito de extorsión y secuestro contra un empresario de Lima.

Además, en la lectura de sentencia se probó que los  Fernández Figueredo y Hernández Bohórquez habían realizados compras en el centro comercial Mall Aventura Plaza Santa Anita con la tarjeta que sustrajeron al agraviado producto del secuestro. 

Aparte de la condena en cárcel, los sentenciados tendrán que pagar una reparación civil a favor del agraviado equivalente a la suma de 250 mil soles, mientras que S/ 1 200 000 a favor del Estado. La resolución del Poder Judicial es importante porque marca el precedente de una sentencia contra una facción de la referida organización delictiva.

Empresario logró escapar del secuestro

La Fiscalía logró la sentencia contra los 4 integrantes de la organización criminal en relación con el secuestro del empresario José Luis Silva en el 2022. El agraviado estuvo privado de su libertad durante 57 días y afortunadamente pudo escapar de los criminales en febrero de 2023.

Según la acusación presentada por el fiscal provincial César Changa, la víctima fue secuestrada el 9 diciembre del 2022 por la organización criminal y desde entonces exigió un millonario pago de 61.900 soles por su liberación. La familia logró recaudar 65.400 soles dinero que sí fue entregado a los secuestradores. Ahora, los delincuentes serán trasladados a un establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Fernando Rospigliosi pide a la JNJ la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho
Lee también

Fernando Rospigliosi pide a la JNJ la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho

La Fiscalía logro la sentencia contra 4 delincuentes de la organización criminal 'Los pargos del Tren de Aragua' quienes cumplirán sentencia en cárcel: tres de ellos de 35 años y un cómplice por 8 ocho. Además deberán pagar una reparación civil al agraviado y al Estado. 

Caso Martín Vizcarra: PJ programa audiencia para evaluar apelación contra prisión preventiva para el 29 de agosto
Lee también

Caso Martín Vizcarra: PJ programa audiencia para evaluar apelación contra prisión preventiva para el 29 de agosto

Temas relacionados 'Tren de Aragua' años de carcel delito de extorsión secuestro sentencia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA