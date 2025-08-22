San Borja: Delincuentes arrojan granada en baño de una pollería

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

De nunca acabar. Extorsionadores que se hicieron pasar como clientes ingresaron a una concurrida pollería, ubicada en San Borja, para dejar una granada en los servicios higiénicos. Según informó Exitosa, sería la segunda vez que delincuentes atacan el restaurante.

Clientes y trabajadores encontraron explosivo

Tal como informó nuestro medio, los criminales escaparon rápidamente del lugar. Fueron los comensales y trabajadores quienes se percataron del objeto explosivo en los baños del establecimiento, desatando el caos y pánico en el lugar.

Además del material detonante, los facinerosos dejaron una nota extorsiva, en la que exigían a los propietarios el pago de 200 soles diarios para evitar complicaciones.

Ante el reporte de los atemorizados afectados, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al sector y cercaron la cuadra 18 de la avenida aviación, en San Borja.

Pese a que el objeto no logró explosionar, por el control de los agentes, los clientes y laburantes de la pollería estaban atemorizados. Además, trascendió que los dueños se negaron a declarar a la prensa por temor a las represalias.

Extorsión a restaurantes aledaños

Basado en fuentes policiales, los negocios aledaños a la pollería que sufrió el ataque la noche de este jueves 21 de agosto, también son víctimas de extorsión por la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Los dueños narraron que, por medio de mensajes de Whatsapp, los malhechores les envían videos, en donde se les aprecia con armas y granadas, a fin de amedrentarlos.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si los autores del ataque a la pollería pertenecen a esta banda criminal. Sin embargo, las autoridades de la PNP se comprometieron a investigar los hechos para dar con los autores.

Segunda vez que atacan a pollería en San Borja

El mencionado negocio ya había sido atacado anteriormente el año 2024. En ese momento, delincuentes, identificados como una fracción del temido Tren de Aragua, lanzaron una bombarda contra la fachada del local, por haberse negado a pagar un monto solicitado.

Fuentes de la PNP consiguieron recopilar el mensaje amenazante que dejaron los criminales, en el que confirmaron pertenecer a la citada organización criminal extranjera.

De esta manera, se conoció que una concurrida pollería en San Borja, fue atacada por extorsionadores, quienes, haciéndose pasar por clientes, dejaron una granada de guerra en los baños del lugar, desatando el pánico y preocupación entre los comensales y los trabajadores.