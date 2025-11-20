Delia Espinoza: PJ señala que puede solicitar uso de fuerza pública para retornar como fiscal de la Nación

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial rechazó los pedidos de aclaración, integración y precisión presentados por la fiscal suprema, Delia Espinoza, referidos a la resolución judicial que ordenó su reposición como titular del Ministerio Público.

¿Por qué se rechaza pedido de aclaración?

De acuerdo al documento del Noveno Juzgado Constitucional, el juez Juan Fidel Torres Tasso, se declaran improcedentes los pedidos de Delia Espinoza al considerar que la resolución número nueve, emitida el 10 de diciembre del 2025, no presenta elementos ambiguos ni omisiones o expresiones confusas, que ameriten alguna modificación.

Asimismo, se detalla que las "decisiones emitidas por los jueces se encuentran derivadas del análisis riguroso realizado en su tenor desarrollado en los considerados descritos". Además, el magistrado especifica que las aclaraciones e integraciones no pueden alterar el contenido sustancial de una resolución ya notificada.

"Se declara: Improcedente de plano los pedidos de aclaración, integración, tener por no puesto, y precisar, realizados por la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela mediante su escrito de fecha 11 de noviembre, en cuanto a su pedido de ejecución forzada, formule su pedido en su oportunidad vencido que sea el plazo concedido en el presente incidente para tal fin", se lee en el documento del Poder Judicial.

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la fuerza pública

En el mismo documento del Poder Judicial se detalla que Delia Espinoza también había solicitado que se remitan copias al Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, resistencia o desobediencia a la autoridad.

Sin embargo, el juez Juan Fidel Torres consideró que ese tipo de pronunciamientos debe evaluarse en su momento procesal oportuno. También se señala que la fiscal suprema quedaría habilitada para solicitar el "auxilio de la fuerza pública" a fin de ejecutar la medida cautelar que ordena su reposición como fiscal de la Nación solo si para la medianoche del lunes 24 de noviembre, la JNJ no ha cumplido con reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

"Debe efectuarse su pedido en su oportunidad, vencido que sea el plazo concedido en autos a la emplazada (JNJ) para tal fin", especificó el juez.

PJ rechaza pedidos de Delia Espinoza.

Por último, el magistrado consigna que "las partes procesales", Delia Espinoza y la JNJ, "tienen a disposición los medios procesales impugnatorios que le confiere la ley" en caso se encuentren en desacuerdo con algún extremo de la resolución emitida, "siendo el Superior Jerárquico quien resuelva en definitiva dicha pretensión de las partes".

De esta manera, el Poder Judicial rechazó los pedidos de aclaración de Delia Espinoza tras considerar que la resolución cuestionada no presenta elementos ambiguos ni omisiones que ameriten modificación. La instancia esperará a que JNJ cumpla con el plazo para la medida cautelar.