Denuncian a Delia Espinoza por usar vehículos oficiales como fiscal suspendida

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Presentan una denuncia penal contra la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza, por usar "indebidamente" vehículos oficiales del Ministerio del Interior, pese a no ejercer cargo.

Denuncias a Delia Espinoza

El encargado de presentar la denuncia en cuestión fue Luis Miguel Caya, abogado y exconsejero del Gobierno Regional de Moquegua, quien denuncia a Espinoza por el presunto delito de peculado.

Su principal fundamento es que, como se recuerda, Delia Espinoza fue suspendida el pasado 19 de septiembre por la Junta Nacional de Justicia de su cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación "por muy graves infracciones disciplinarias".

"Espinoza Valenzuela, ha incurrido en actos de Peculado de uso al seguir empleando hasta la fecha, de manera indebida e ilegal, vehículos oficiales que solamente son asignados a los fiscales y despachos fiscales por ejercicio de la función; mas no cuando se encuentran sancionados o destituidos ", señala en el documento.

El exconsejero anunció que este jueves 30 de octubre presentó la denuncia a la Fiscalía de la Nación, por constituir la comisión del delito de Peculado de uso, "previsto y sancionado en los artículos 388° del Código Penal".

#LOULTIMO: DELIA ESPINOZA DENUNCIADA POR PECULADO



Acabamos de presentar denuncia a @FiscaliaPeru contra Delia Espinoza por USO INDEBIDO DE VEHÍCULOS OFICIALES PESE A ENCONTRARSE SUSPENDIDA EN EL CARGO Y NO EJERCER LA FUNCIÓN, lo cual constituye la comisión del delito de... pic.twitter.com/oA8d0vcnhX — Luis Miguel Caya (@LuisMiguelCaya) October 30, 2025

Tomás Gálvez ordenó retiro de vehículos

El último miércoles 29 de octubre se supo que, a través de un oficio, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, dispuso que se le retiren los vehículos y el resguardo personal que tenía Delia Espinoza. En su lugar, los automóviles y el personal que estaban al servicio de la magistrada pasarán a la Subgerencia de Transportes a partir del miércoles 29 de octubre.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a su vez, solicitarle ser sirva disponer que los vehículos asignados al Despacho de la Fiscalía de la Nación, así como los conductores de los mismos, se asignen al pool de vehículos de la Subgerencia de Transportes, a partir del 29 de octubre del 2025", menciona la carta del fiscal Gálvez.

El documento se presentó al gerente general de la Fiscalía, César Augusto Enríquez Gutiérrez el último martes, en este se señala que las dos unidades que servían a Espinoza y los conductores deberán ser retirados de la oficina donde laboraba.

Cabe señalar que no se precisa un motivo y esto se da luego de un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica recomendaba que la exfiscal de la Nación continúe utilizando los automóviles, el fiscal interino decidió quitarle el privilegio.

En medio de esta decisión, el exconsejero del Gobierno Regional de Moguel, Luis Miguel Caya, denunció a Delia Espinoza por peculado de uso al utilizar indebidamente los vehículos del Ministerio Público pese a su suspensión.