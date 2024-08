Guillermo Bermejo: PJ rechaza tutela de derechos y declaración de colaborador eficaz será usada en caso de terrorismo

01/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) continuará utilizando el testimonio del colaborador eficaz 'Pionero 2' en el juicio oral contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación terrorista a Sendero Luminoso.

Ello producto de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la resolución del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, el cual declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por el izquierdista.

Dictamen en caso Guillermo Bermejo

Mediante este mecanismo la defensa legal del integrante de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo solicitó la nulidad del acta de declaración del colaborador eficaz tomada el pasado 24 de enero de 2023.

"El Tribunal determinó que la resolución de primera instancia se emitió conforme a derecho, desarrollando y expresando los fundamentos de su decisión, sin afectar los derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales y de defensa", detalló el PJ a través de un comunicado.

Asimismo, los magistrados de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvieron el recurso basándose en el artículo 409° del Código Procesal Penal.

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Guillermo Bermejo" y "confirmar la Resolución N.°04, de fecha 17 de abril de 2024, que declara infundada la solicitud de tutela de derechos formulada por el citado procesado", dictaminaron.

Lo jueces Salinas Siccha, Rodríguez Alarcón y Enríquez Sumerinde consideraron que el abogado de Guillermo Bermejo debió solicitar ampliación de la declaración al Ministerio Público, sobre todo cuando el procesado no acreditó su presencia en el lugar que lo convocaron para la diligencia señalada.

Argumentos del acusado por terrorismo

El legislador presentó la tutela de derecho considerando que su defensa no participó en la toma de declaración del colaborador eficaz con clave 'Pionero 2', así como el declarante no contó con abogado defensor que garantice sus derechos como investigado.

No obstante, la sala señaló que 'Pionero 2' no tiene calidad de investigado en el referido proceso por lo que no fue necesaria su participación. Vale precisar que el exintegrante de la bancada Perú Libre viene siendo sometido a un juicio oral por tercera vez.

Tesis de Fiscalía

Según tesis de la Fiscalía, Bermejo habría visitado una base terrorista en el Valle entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), específicamente Huancamayo, además de recibir adoctrinamiento ideológico político y militar, así como el encargo de conseguir contactos terroristas en el extranjero.

Por estos señalamientos, el MP pide para el parlamentario 20 años de prisión y el pago de 100 mil soles como reparación civil.

