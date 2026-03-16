Andrés Hurtado: Poder Judicial amplía prisión preventiva contra el presentador por 18 meses

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra Andrés Hurtado por los presuntos delitos contra la administración pública, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Con esta decisión el presentador continuará preso.

Extienden prisión preventiva

Según documentos a los que accedió Latina Noticias, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema decidió declarar fundado el pedido realizado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

"Dispones la prolongación de la prisión preventiva para el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados que fuera dictada mediante resolución N° 4 de dos de octubre del 2024, confirmada mediante Auto de Apelación N° 326-2024/Suprema del 30 de octubre de 2024, por el plazo de dieciocho meses, plazo que se computará desde el 19 de marzo de 2026 al 18 de septiembre del2027", informó.

Noticia en desarrollo...