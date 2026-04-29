JNJ aprueba convocatoria a concurso público para la selección y nombramiento de un nuevo jefe de la ONPE

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de la resolución N° 283-2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la convocatoria al concurso público de méritos para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La norma, firmada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, fue acordada en la sesión del viernes 24 y publicada este martes 29 de abril a través del boletín oficial de Normas Legales del diario El Peruano.

"Atendiendo a la vacancia del cargo, corresponde convocar a Concurso Público para el nombramiento de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE; en ese sentido, se ha formulado el proyecto de bases y de convocatoria para la selección y nombramiento de jefe de la ONPE, respecto del cual el Pleno de la JNJ, en sesión del 24 de abril de 2026, así como delegar en la Presidenta de la Junta la suscripción de esta resolución", se lee entre los considerandos de la norma.

JNJ busca a nuevo jefe de la ONPE tras salida de Corvetto

La oficialización de esta convocatoria, así como la aprobación de las bases del concurso público, ocurre semanas después de que se aprobara la petición de renuncia de Piero Corvetto, formulada a raíz de los retrasos en la entrega del material electoral.

En su carta de renuncia, el exfuncionario electoral sustentaba su requerimiento señalando que su salida del ente electoral buscaba contribuir a un "clima de mayor confianza hacia las elecciones" en el marco de los preparativos para la segunda vuelta.

"Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, y estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración exitosa de la segunda vuelta presidencial", escribí en su comunicado.

La JNJ aceptó el requerimiento de Corvetto a pesar de que la normativa electoral precisa que el cargo es irrenunciable durante el desarrollo de los comicios. Tras esta cuestionada decisión, la institución dispuso que el gerente general, Bernardo Pachas, asumiera la jefatura interna de la institución.

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