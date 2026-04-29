Angie Arizaga revela que le perdonaría a una infidelidad a Jota Benz: "Él puede hacer lo que quiera"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Arizaga y Jota Benz son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Recientemente, la ex chica reality fue consultada sobre la posibilidad de que el padre de su hijo le sea infiel y si consideraría perdonarlo, como ha pasado recientemente en el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes también son muy amigos de la pareja.

Angie pone el parche a Jota Benz

La influencer asistió a un evento en un conocido centro comercial de Lima y los periodistas no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre el estado de su relación con Jota. Angie aclaró que su relación está basada en la confianza y el respeto mutuo, por lo cual se siente tranquila de que todo está marchando bien.

"Yo la verdad le he dicho que él puede hacer lo que quiera. Él y yo somos libres dentro de la relación, siempre y todo con respeto", dijo Angie al respecto sobre la confianza que tiene con el padre de su hijo.

Sobre la polémica pregunta de si hubiera dejado que Jota se vaya de viaje con Said Palao, Mario Irivarren u otros chicos reality que han estado involucrados en temas de infidelidad, Angie fue tajante al decir que ya había hablado de una situación similar con su pareja y que él ha priorizado a su familia.

"Yo le dije: amor, ¿tú irías? Y me dijo que no. Yo con eso estoy bastante tranquila. Y si tuviera que ir, hay mucha confianza en la relación", agregó. También aseguró que él no sería capaz de arruinar todo lo que han construido con tanto amor, y menos ahora con la llegada de su hijo.

@instarandula Angie Arizaga habla sobre el ampay en Argentina y asegura que confía en Jota Benz. ♬ sonido original - Instarandula

Jota Benz le pide la mano a Angie

Una feliz noticia fue compartida por la modelo Angie Arizaga al anunciar su matrimonio tras la pedida de mano de Jota Benz durante su viaje en Roma. "Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa", escribió la exchica reality junto a una tiernas imágenes que acompañan el momento donde Benz pide que sea su esposa. "Gracias por amarme tan bonito", escribió.

Con gran emoción y felicidad, Angie Arizaga anuncia con amor la pedida de mano de Jota Benz quienes ahora se encuentran comprometidos tras una grata sorpresa desde los exteriores del Coliseo de Roma. "Sí, sí, sí. ¡Y mil veces sí!" se lee al inicio de su mensaje.

La querida pareja inició su viaje por Europa durante los últimos días del 2025 y celebraron el inicio del Año Nuevo 2026 en lo que era un esperado viaje para ambas figuras públicas.

Sin embargo, una fecha especial la marcó el 30 de diciembre, cuando Jota Benz pidió la mano de Angie durante su recorrido nocturno por el Coliseo romano.

En medio de rumores y polémicas en la farándula, Angie Arizaga dejó en claro que su relación con Jota Benz se basa en la confianza, el respeto y la comunicación. La influencer reafirmó su tranquilidad y aseguró que ambos priorizan su familia y el bienestar de su hijo.