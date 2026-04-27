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Exfiscal denuncia penalmente a Piero Corvetto y la JNJ por polémica renuncia a la ONPE: "Su cargo es irrenunciable"

La exfiscal Sandra Castro comentó que su denuncia se debe a que la renuncia de la jefatura de la ONPE no es constitucional en el marco de las elecciones.

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/04/2026

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En diálogo con Exitosa, la exfiscal Sandra Castro explicó que su denuncia penal contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y Piero Corvetto responde a que la renuncia a la jefatura de la ONPE, según señaló, no estaría dentro del marco constitucional.

"Este funcionario tiene un tiempo constitucional fijo y porque tiene el mandato de garantizar la independencia del sistema electoral. Por eso se dice que su cargo es irrenunciable", dijo.

Nota en desarrollo....

 

 

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