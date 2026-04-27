Fiscalía investiga a ocho militares por la muerte de cinco personas durante operativo antidrogas en Huancavelica

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que un confuso operativo militar antidrogas en Huancavelica resultara en la muerte de cinco personas aun no identificadas, la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja inició una investigación preliminar a ocho miembros del Ejército y tres civiles involucrados por el presunto delito de homicidio calificado.

Fiscalía investiga a militares por presunto homicidio calificado

La intervención de inteligencia tuvo lugar el pasado 25 de abril en una ruta clave del narcotráfico, en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Tras reportes de movimiento de cargamentos desde el Vraem, una patrulla militar disparó contra una camioneta que no se había detenido ante sus órdenes previamente, abatiendo a cinco ocupantes, que perdieron la vida tras el ataque.

Si bien otros dos pasajeros resultaron heridos, los agentes de las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.) no registraron bajas y procedieron a asegurar el área del Puente Mellizos para facilitar las diligencias fiscales correspondientes.

Según informó el Ministerio Público este lunes 27 de abril, los militares que se encuentran bajo investigación fueron identificados como Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

La fiscal provincial Zina Romero Chávez, junto al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huanta-Ayacucho, ordenaron las declaraciones de los militares investigados y de los heridos sobrevivientes, así como también la realización de pericias balísticas forenses y de absorción atómica.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal Corporativa de Tayacaja (Primer Despacho) inició investigación preliminar a ocho militares por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco personas en proceso de identificación. Ello, durante una intervención por presunto tráfico ilícito de... pic.twitter.com/6NbxbF5rBW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 27, 2026

Además, la Fiscalía incautó tanto los celulares de los investigados como el vehículo con los impactos de bala, entre otras diligencias correspondientes.

Por lo pronto, se esperan los resultados periciales que lleva a cabo la Depincri Huanta-Ayacucho para que el despacho fiscal proceda, a fin de que se establezca las responsabilidades penales que correspondan en el plazo más breve.

Militares detenidos habrían disparado 50 veces a civiles

Este lunes, el abogado de una víctima mortal y uno de los heridos calificó la intervención como desproporcionada y denunció que la patrulla militar habría realizado cerca de 50 disparos durante el ataque.

Según explicó, el grupo de civiles se encontraba regresando a Colcabamba a bordo de una camioneta después de haber participado en un partido de fútbol. Sin embargo, a mitad de su ruta habrían sido intervenidos "sin ninguna razón" y de "manera desproporcionada".

"Ellos venían del aniversario de un pueblo donde se estaba organizando un partido de futbol, ya venían de regreso, ya llegando a Colcabamba, ellos han sido interceptados por el Ejército sin ninguna razón", manifestó la defensa legal.

La Fiscalía investiga a ocho militares y tres civiles involucrados en el operativo antidrogas que resultó en la muerte de cinco civiles.