Jonathan Laynes: Fiscalía abre investigación preliminar contra sujeto que captó a menor de 11 años por redes sociales

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició investigación contra Jonathan Félix Laynes Moncada (39) por el presunto delito de violación de la libertad sexual de menor edad, en agravio de una niña de 11 años, a la que captó a través de juegos en línea en su vivienda de San Juan de Lurigancho.

Cabe señalar que, el sujeto fue detenido en Ate la tarde del martes 23 de septiembre, gracias al aviso de un pasajero que lo identificó en una combi de transporte público. Tras darse cuenta que lo habían reconocido intentó escapar, pero fue reducido por otras personas para luego entregarlo a los agentes policiales y así proceder con su captura.

Diligencias fiscales

La investigación estará a cargo de la fiscal provincial Liliana Dávila, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita, quien viene realizando diligencias urgentes e inaplazables para verificar la configuración del delito.

Así como, identificar a los involucrados y asegurar los elementos de prueba para determinar la responsabilidad del investigado; asimismo, recabar la declaración de la menor en la cámara Gesell y del investigado.

Otra de las acciones a realizar será visualizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las pericias psicológicas a las partes, entre otros actos de investigación que considere la fiscal.

Padre de la menor exige cadena perpetua

Tras el reencuentro con su hija, su padre expresó su alivio, pero también su indignación frente a la terrible situación. En declaraciones a los medios de comunicación, agradeció la rápida acción de la pasajera y de la Policía, aunque remarcó que la menor se encontraba visiblemente afectada.

En ese sentido, exigió que la justicia sea implacable con el acusado. "Cadena perpetua a todas esas personas que se les mete en la cabeza abusar de las menores de edad, que les caiga toda la ley encima, cadena perpetua para todos ellos. Los niños no se merecen esto", manifestó.

Además de reclamar justicia, el progenitor lanzó una exhortación a los padres de familia en general para estar más atentos al entorno digital en el que se desenvuelven los niños. "Hay que poner un poquito más de nuestra parte y estar al tanto de lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales", comentó.

Finalmente, subrayó la importancia de supervisar el uso de las redes sociales y videojuegos en línea, puesto que, suelen presentarse adultos con intenciones de manipular y poner en riesgo a menores de edad, tal como ocurrió, lamentablemente, con su hija.