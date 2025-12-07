PJ dicta detención preliminar contra investigado tras incendio que dejó fallecidos en Puno

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó detención preliminar en contra de hombre investigado por el por el delito de homicidio calificado por omisión impropia tras el voraz incendio que dejó 10 víctimas fallecidas en la ciudad de Huancané en Puno.

Dictan detención preliminar

Tras la solicitud de la Fiscalía Provincial Penal de Huancané, el PJ dictó detención preliminar judicial en contra de José Huanca, persona investigada por el delito de homicidio calificado por omisión impropia según informó el Ministerio Público.

Según la investigación fiscal, el imputado habría tenido una presunta responsabilidad penal en el incendio ocurrido durante la tarde del jueves 4 de diciembre en el que 10 personas perdieron la vida, según se indicó, eran estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía Provincial Penal de Huancané, en Puno, solicitó y logró la detención preliminar judicial de José Huanca, investigado por el delito de homicidio calificado por omisión impropia. Ello debido a una presunta responsabilidad penal en el incendio ocurrido... pic.twitter.com/7MRRbPO48i — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 7, 2025

Durante la audiencia judicial, el fiscal adjunto provincial Wilfredo Flores Espillico sustentó que el local siniestrado no tenía licencia de funcionamiento ni contaba con medidas de seguridad ante posibles eventualidades, lo que contribuye a una responsabilidad penal sobre el imputado.

Entre las primeras diligencias preliminares, la Fiscalía efectuó las investigaciones urgentes e inaplazables como el levantamiento de los cadáveres para el reconocimiento físico correspondiente por parte de médicos antropólogos.

También se solicito recabar declaraciones testimoniales del propietario local y de testigos, así como la visualización de videos de cámaras de seguridad.

Se pidió información a la Municipalidad Provincial de Huancané quienes a través de un comunicado público informaron que el pasado 19 de diciembre de 2024 el negocio fue clausurado debido a la presencia de menores de edad, incumplimiento de normativas que admitan su operatividad.

Comunicado de Municipalidad Provincial de Huancané

Vivienda funcionaba como un bar

La vivienda habría funcionado como un restobar cuyo origen del incendio aún continúa en investigación. Las víctimas habrían quedado atrapadas en el segundo piso del predio que funcionaba como una especie de video cine y karaoke.

El control del siniestro contó con complicaciones debido a la falta de la unidad de compañía de bomberos en la jurisdicción. Dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Juliaca se trasladaron hacia la zona cuyo recorrido aproximado es de 1 hora, situación que generó un incremento del siniestro.

Según la postura fiscal, evalúa un posible requerimiento de prisión preventiva en contra del investigado mientras se continúa con la investigación del hecho.

El Poder Judicial dictó detención preliminar en contra del investigado por el incendio ocurrido en una vivienda en Huancané, Puno, que acabó con la vida de 10 personas. No se descarta solicitar un pedido de prisión preventiva.