RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Juez evalúa requerimiento

Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial, 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' y otros presuntos integrantes de 'Los Injertos del Cono Norte'.

Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para 'El Monstruo'
Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para 'El Monstruo' (Foto: Composición Exitosa)

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 09/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Judicial imponer 36 meses de prisión preventiva a Erick Moreno Fernández, alias 'El Monstruo', y otros 16 presuntos integrantes 'Los Injertos del Cono Norte', banda criminal que es investigada por presuntos homicidios, extorsiones y otros actos delictivos siendo sus principales víctimas empresarios, transportistas y comerciantes.

Solicitan prisión preventiva para 'El Monstruo' 

Este requerimiento fue presentado el pasado viernes 5 diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada luego de empezar la investigación preparatoria a través de la disposición fiscal N° 63 contra Moreno Hernández y los demás implicados.

Ello, por presuntos delitos de homicidio calificado, extorsión y otros agravios cometidos contra el mototaxista Moisés Trujillo León, quien fue asesinado en 2022; el secretario de Economía del centro comercial Mega 80 Bruno Sebastián Mauro, quien fue ultimado en 2024 y el dirigente de mototaxis William Cruz Vargas, quien perdió la vida este año, y el Estado peruano.

Esta solicitud de prisión preventiva fue elevada al despacho del juez Wilson Verástegui, quien se encuentra analizando el mencionado caso tan solo un día después del pedido con la intervención de las partes procesales con el principal objetivo de definir la situación jurídica de todos los involucrados.

43 personas implicadas en la investigación

La investigación fiscal abarca a un total de 43 personas entre los que se encuentran  Jeffrey Hidalgo Infante y Grace Bados, identificados por la Policía Nacional del Perú como lugarteniente y cajera de la organización 'Los Injertos del Cono Norte', respectivamente. Los dos habrían sido artífices en la administración y ejecución de las actividades ilícitas de la banda.

PJ dicta detención preliminar contra investigado tras incendio que dejó fallecidos en Puno
Lee también

PJ dicta detención preliminar contra investigado tras incendio que dejó fallecidos en Puno

De acuerdo a las indagaciones fiscales, la red delictiva opera desde 2022, concentrando sus actividades de extorsión, secuestro y homicidio en diversos distritos del Cono Norte, entre los que figura Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.

Captura y aprobación de extradición de 'El Monstruo'

En un operativo ejecutado por autoridades paraguayas, llevado a cabo el pasado 25 de setiembre en la localidad de San Lorenzo, en Paraguay, se logró la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. 

El delincuente ingresó el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, un penal de máxima seguridad situado en la ciudad de Emboscada, a 48 kilómetros de Asunción, Paraguay. 

María Teresa Cabrera es designada presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027
Lee también

María Teresa Cabrera es designada presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027

Clara Ruiz Díaz, jueza penal de Paraguay, aprobó el 18 de noviembre la extradición de Moreno Hernández, a fin de que aclare los graves delitos que se le atribuye.

Es en este contexto que, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para alias 'El Monstruo' y otras 16 presuntos integrantes de la banda 'Los Injertos del Cono Norte'.

Temas relacionados 'El Monstruo' 'Los Injertos del Cono Norte' banda criminal Erick Moreno Hernández Fiscalía Paraguay Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA