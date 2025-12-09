Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Judicial imponer 36 meses de prisión preventiva a Erick Moreno Fernández, alias 'El Monstruo', y otros 16 presuntos integrantes 'Los Injertos del Cono Norte', banda criminal que es investigada por presuntos homicidios, extorsiones y otros actos delictivos siendo sus principales víctimas empresarios, transportistas y comerciantes.

Solicitan prisión preventiva para 'El Monstruo'

Este requerimiento fue presentado el pasado viernes 5 diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada luego de empezar la investigación preparatoria a través de la disposición fiscal N° 63 contra Moreno Hernández y los demás implicados.

Ello, por presuntos delitos de homicidio calificado, extorsión y otros agravios cometidos contra el mototaxista Moisés Trujillo León, quien fue asesinado en 2022; el secretario de Economía del centro comercial Mega 80 Bruno Sebastián Mauro, quien fue ultimado en 2024 y el dirigente de mototaxis William Cruz Vargas, quien perdió la vida este año, y el Estado peruano.

Esta solicitud de prisión preventiva fue elevada al despacho del juez Wilson Verástegui, quien se encuentra analizando el mencionado caso tan solo un día después del pedido con la intervención de las partes procesales con el principal objetivo de definir la situación jurídica de todos los involucrados.

43 personas implicadas en la investigación

La investigación fiscal abarca a un total de 43 personas entre los que se encuentran Jeffrey Hidalgo Infante y Grace Bados, identificados por la Policía Nacional del Perú como lugarteniente y cajera de la organización 'Los Injertos del Cono Norte', respectivamente. Los dos habrían sido artífices en la administración y ejecución de las actividades ilícitas de la banda.

De acuerdo a las indagaciones fiscales, la red delictiva opera desde 2022, concentrando sus actividades de extorsión, secuestro y homicidio en diversos distritos del Cono Norte, entre los que figura Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.

Captura y aprobación de extradición de 'El Monstruo'

En un operativo ejecutado por autoridades paraguayas, llevado a cabo el pasado 25 de setiembre en la localidad de San Lorenzo, en Paraguay, se logró la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

El delincuente ingresó el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, un penal de máxima seguridad situado en la ciudad de Emboscada, a 48 kilómetros de Asunción, Paraguay.

Clara Ruiz Díaz, jueza penal de Paraguay, aprobó el 18 de noviembre la extradición de Moreno Hernández, a fin de que aclare los graves delitos que se le atribuye.

Es en este contexto que, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para alias 'El Monstruo' y otras 16 presuntos integrantes de la banda 'Los Injertos del Cono Norte'.