Fiscal Juárez Atoche sobre desactivación de equipos especiales: Fiscal de la Nación "lo va a pensar mucho"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra, el fiscal Germán Juárez Atoche se pronunció sobre la posible desactivación de los equipos especiales. Al respecto consideró que el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, "lo va a pensar mucho", tras conseguir la condena en contra del expresidente.

Fiscal de la Nación "lo va a pensar mucho"

Finalizada la lectura de sentencia de 14 años de prisión efectiva en contra del expresidente Martín Vizcarra, el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez Atoche, defendió el empeño de los equipos especiales, que, en este caso, logró una sentencia efectiva después de cinco años de investigación y un año de juicio oral por el caso.

"El fiscal de la Nación debe ser consciente de lo que viene logrando el equipo especial. Lo va a pensar mucho porque el equipo especial aparte de haber logrado condenas también la Procuraduría ha logrado cobrar hasta el momento un aproximado de 400 millones de soles", aseveró.

En ese sentido, Atoche afirmó que sí se cuentan con resultados ante las iniciales declaraciones del fiscal de la Nación interino, Aladino Gálvez, de eliminar los grupos de fiscales que evalúan diversos casos de corrupción en funcionarios.

#EnVivo



Fiscal Germán Juárez Atoche: Yo creo que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, debe ser consciente de lo que viene logrando el equipo especial. Lo va a pensar mucho



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/K1JVJl4Jtd — Canal N (@canalN_) November 26, 2025

Ante el argumento de que los equipos especiales no cuentan con resultados, Atoche mencionó anteriormente que el trabajo del equipo especial Lava Jato ha logrado las condenas de expresidentes de la República como los casos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala Tasso al que ahora se suma la sentencia en contra de Martín Vizcarra.

Gastos de equipos especiales es mínimo

El fiscal Juárez Atoche ratificó su postura sobre defender el trabajo de los equipos especiales y precisó que se encuentran "confiados del trabajo" que han hecho.

"Aquí no hay que el equipo especial ha hecho gastos indebidos o que no ha logrado nada y que, aparte de eso, ha gastado (...) Por lo tanto, lo que ha gastado el Ministerio Público, el equipo especial, no representa ni el 0.5% de lo que nos vienen atribuyendo", aseguró.

Señaló que, gracias a las resoluciones alcanzadas, se "ha ingresado al erario nacional, al Ministerio de Economía y Finanzas 400 millones de soles", según información proporcionada por la Procuraduría.

Sobre sentencia contra Vizcarra

A forma de evaluación del desempeño de la Fiscalía, el fiscal provincial Juárez Atoche afirmó que se ha tratado de un trabajo esforzado de preparar la estrategia y las pruebas en la investigación seguida en contra del exjefe de Estado.

"Teníamos a un personaje que ha venido defendiéndose con abogados y tratando de alegar los cargos que le venía sindicando el Ministerio Público". Ello, luego de que el Poder Judicial condenara a 14 años de prisión efectiva al expresidente, 8 años por el caso 'Hospital de Moquegua' y 6 años por 'Lomas de Ilo'.

Con una sentencia sumada en contra de un expresidente de la República, el fiscal provincial Germán Juárez Atoche defendió el desempeño de los equipos especiales ante la posibilidad de desactivación de estos.