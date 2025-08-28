Caso 'El Monstruo': Ejecutivo aprueba extradición de Erick Moreno Hernández desde Paraguay

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Ejecutivo aprobó la extradición desde Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', desde Paraguay, con la finalidad de que el presunto líder de la banda criminal 'Los Injertos del Norte', cumpla en territorio peruano la condena que pesa en su contra.

Buscan que cumpla condena en Perú

Mediante la Resolución Suprema N° 169-2025-JUS, la cual fue publicada este jueves 28 de agosto, en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se accedió a la solicitud de extradición activa del acusado.

"Se resuelve: Acceder a la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano ERICK LUIS MORENO HERNÁNDEZ para ser extraditado de la República del Paraguay y cumplir en la República del Perú la condena impuesta por la comisión del delito de robo agravado, en agravio de Augusto Carbajal Cerna", se lee en la resolución.

De tal modo, el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte fue quien presentó la solicitud de extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

Resolución Suprema N° 169-2025-JUS

Cabe mencionar que, la referida resolución es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y por el Ministro de Relaciones Exteriores (RR. EE.). Por ende, cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

'El Monstruo' reaparece desde la clandestinidad

Pese a los esfuerzos del actual gobierno y de la PNP, Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo', se sigue burlando de las autoridades y su último registro es mediante un video, el cual envió desde la selva de Brasil con un mensaje a la fuerza policial. De acuerdo a la información de inteligencia que se maneja, este criminal se encontraría en la zona de Mato Grosso, conocida por su densa vegetación, evadiendo a la justicia.

"Para esa gente que andan diciendo les habla 'El Monstruo' de Comas, nunca podrán conmigo, inútiles", indicó.

