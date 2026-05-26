Roberto Sánchez: PJ decidirá este miércoles 27 de mayo si procede o no el juicio oral por presunto desvío de fondos partidarios

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) decidirá este miércoles 27 de mayo si dispone o no el inicio del juicio oral contra el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, por el presunto delito de falsa declaración de administrativa y/o falsa información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Es importante señalar que, el pasado 12 de mayo, el Ministerio Público formalizó su pedido de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el aspirante a Palacio de Gobierno, más una inhabilitación por un año para ejercer todo cargo público, incluyendo la presidencia.

Futuro en manos del PJ a víspera de la segunda vuelta presidencial

La diligencia que definirá el futuro de Roberto Sánchez fue programada para las 8:00 a. m. y estará a cargo del juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana, del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

En ese sentido, la audiencia será virtual y desde la defensa legal del candidato presidencial indicam que no han presentado ningún habeas corpus; no obstante, un grupo de simpatizantes de Antauro Humala presentó la misma para intentar frenar todo proceso judicial contra el también exministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo.

Según la carpeta fiscal, Roberto Sánchez habría desviado alrededor de 280 000 soles de aportes partidarios hacia cuentas personales, tanto propias, como de su hermano William Sánchez Palomino. Dichos presuntos movimientos ilícitos se habrían producido durante las campañas para las elecciones regionales y municipales del 2018, así como en los comicios congresales extraordinarios 2020.

En ese sentido, la ONPE detectó que más de 204 000 soles no fueron declarados oficialmente, pese a que debían registrarse como ingresos partidarios. Asimismo, según los informes recibidos por el partido político, la cifra fue S/ 0.00 .

Todo listo para el debate presidencial

Mientras Roberto Sánchez espera por su situación jurídica, este domingo 31 de mayo se medirá en debate con Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular), quienes expondrán sus planes de gobierno bajo los siguientes ejes:

Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales.

Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público.

Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales.

Asimismo, tendrán un minuto para presentarse ante todo el Perú, luego pasarán a un espacio diseñado para que expongan sus propuestas en un plazo de tres de minutos cada uno. Posteriormente, habrá una pregunta ciudadana por cada uno de los temas, donde ambos debatirán entre sí en un tiempo de tres minutos.

Finalmente, los candidatos presidenciales tendrán un mensaje de término de dos minutos, donde intentarán persuadir a la población de cara a la segunda vuelta del 7 de junio.