Luz Pacheco sobre caso de Vladimir Cerrón en el TC: La decisión dejará "indudablemente" un precedente

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aseguró que la decisión del máximo intérprete de la Constitución sobre el habeas corpus interpuesto por Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva dejará un precedente de todas maneras.

Priorizan casos por elecciones

En entrevista con Canal N, la magistrada explicó la razón por la que el TC priorizó y programó rápidamente la audiencia en la que se sustentaría el habeas corpus que busca que Vladimir Cerrón recupera la libertad.

"Nosotros en el mes de diciembre acordamos que todos aquellos casos que tuvieran una repercusión en la participación política, lo veríamos antes de las elecciones. Porque ya hay, lamentablemente, una experiencia de años que el Tribunal se pronuncia después y dice 'fundada su demanda' pero como ya acabó el proceso hay asociación de la materia. No, ahora vamos a hacerlo antes", indicó.

En cuanto a la decisión del fallo, ya sea a favor de Cerrón o en contra, la titular del TC no dudo en aceptar que sea cual sea la resolución final dejará un precedente jurídico para casos similares.

"Indudablemente, porque es un caso muy notorio e indudablemente va a marcar. Por eso es también necesario que lo estudiemos con rigor y con calma. Muy bien se le escuchó, ahora tenemos que ver ahora como vamos a resolver este caso", aseveró.

Denuncian de decisión pactada

El periodista César Hildebrandt denunció que el TC ya tiene redactada una sentencia que anula la prisión preventiva del Vladimir Cerrón. Según el periodista el magistrado Pedro Hernández Chávez habría elaborado el proyecto de sentencia pese a que la audiencia recién se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo.

Según lo denunciado, la ponencia de Hernández ya contaría con 4 votos conformes, por lo que esta debería ejecutarse una vez que sea publicada y notificada a las partes. El fallo declararía fundada la demanda por la vulneración del derecho a la libertad personal y declararía infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por otra medida menos gravosa.

Respecto a ello, la magistrada explicó que siempre existe un proyecto de sentencia por cada caso, que es elaborado por una comisión de habeas corpus y posterior a la audiencia se decide si se asume o se le hacen cambios.

"Los documentos que nosotros llevamos a la audiencia, nunca son de la sentencia, son proyectos que nos plantea la comisión. (...) Esa es la propuesta que ha venido de la comisión. Nosotros hemos acordado no dar a conocer el ponente hasta que se publique la sentencia para evitar presiones", detalló.

