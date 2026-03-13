RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Rechaza categóricamente

Darwin Espinoza se defiende y rechaza haber agredido a ciudadano en San Borja: "Él me golpea"

El congresista Darwin Espinoza relató como fueron los hechos ocurridos en un centro comercial en San Borja. Según su versión, el otro ciudadano lo agredió primero tras insultarlo durante varios segundos.

Darwin Espinoza rechazó agresión a ciudadano en San Borja.
Darwin Espinoza rechazó agresión a ciudadano en San Borja. (Difusión)

13/03/2026

Darwin Espinoza, congresista de la República, se encuentra en el centro de la polémica luego que un informe periodístico lo sindicara como el presunto agresor de un ciudadano en San Borja. Según este reportaje, el parlamentario habría golpeado violentamente a un sujeto que le habría reclamado su labor congresal al interior de un centro comercial.

Las imágenes revelan al agredido ensangrentado y evidentemente afectado por la situación e incluso señaló que el integrante de Podemos Perú habría estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta versión fue rechazada categóricamente por el padre de la patria en una reciente entrevista.

Darwin Espinoza rechaza haber agredido a ciudadano

Darwin Espinoza visitó el programa 'Cuentas Claras' donde dio su versión de lo ocurrido en el conocido centro comercial La Rambla en San Borja. De acuerdo a su relato, todo ocurrió cuando se encontraba en la cola de una de las cajas de dicho establecimiento para pagar unos productos que había adquirido, al lado de un acompañante.

En ese momento, un sujeto se acerca hasta su ubicación y lo agrede verbalmente en repetidas ocasiones llegando a sacar su teléfono móvil para grabar la situación. El parlamentario tomó este celular y lo lanzó contra el suelo por lo que el hombre le propinó un golpe en la cara el cual lo dejó casi paralizado.

Al ver esto, su acompañante saltó en su defensa lanzando varios golpes contra la otra persona. Finalmente, su personal de seguridad apareció en la escena y luego partió hacia la comisaría más cercana para asentar la denuncia correspondiente.

No estaba en estado de ebriedad

Finalmente, el integrante de Podemos Perú aseguró que todo este hecho ha sido orquestado para desprestigiarlo y para darle 'fama' al supuesto agredido.

Además, lamentó que se haya soltado la versión de que se encontraba bajo efectos del alcohol ya que se sometió al examen toxicológico y a demás pruebas de rigor en la denuncia que presentó.

"Están las cámaras del centro comercial. Me parece tendencioso y de mala forman que lanzan el presunto estado de ebriedad cuando no hay evidencia. Yo he pasado examen toxicológico y he pasado médico legista, me he allanado a las investigaciones desde un inicio, es más yo lo he denunciado. El señor ni siquiera pasó por el médico legista diciendo que no tenía 36 soles en ese momento", indicó.

En resumen, Darwin Espinoza rechazó tajantemente haber agredido a un ciudadano en un centro comercial de San Borja y aseguró que fue él quien recibió la agresión.

