Makanaky: Ministerio de la Mujer denuncia a Jonathan Maicelo por apología a la violencia contra la mujer tras entrevista con tiktoker

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

Makanaky no es el único cuestionado luego de su polémica entrevista. La viceministra del Ministerio de la Mujer, Silvia Loli, aseguró que la entidad había procedido a poner una denuncia formal no tan solo contra el cuestionado tiktoker, sino también contra Jonathan Maicelo.

Según argumentó, el boxeador habría incurrido en el delito de apología a la violencia contra la mujer luego de conocer el relato que le contó Makanaky durante una entrevista en su programa de Youtube "Cha´Kalato" en donde confiesa que habría violado a una menor de edad cuando estaba en el colegio.

"Nosotros hemos procedido a hacer la denuncia que corresponde no solo contra Makanaky, sino a su otro compañero, Maicelo, que está conversando con él como si fueran entre patas, ¿qué es esto?, esto no puede ser posible, eso es un delito que se llama apología de la violencia contra las mujeres", expresó para Panamericana.

De esta manera, Jonathan Maicelo correrá la misma suerte que su entrevistado Einer Gilber Alva León, nombre real del tiktoker, a quién se le abrió una investigación en su contra y una denuncia ante el Ministerio Público.

Respuesta de Jonathan Maicelo sobre cuestionamientos en su contra

Como se sabe, hace unos días el boxeador no soportó las críticas y aprovechó el gran alcance que tiene en sus redes sociales para pronunciarse sobre la entrevista que le realizó al creador de contenidos Makanaky.

"Sé que la gente está indignada, pero mi versión óbvienla, le hice una entrevista a una persona que en verdad tiene un déficit intelectual bastante alto. Así que más tarde vean la entrevista para que sepan bajo qué contexto vienen las preguntas", indicó.

La pareja de Samantha Batallanos también aprovechó para defenderse de los mensajes que viene recibiendo en sus redes sociales tras la entrevista que le realizó a Makanaky en su canal de YouTube "Chakalato".

"En mi caso fue una pregunta simple y él respondió con otra cosa. Yo no le pregunté a cuántas mujeres violaste, sino sobre su primera experiencia sexual y no me imaginé que fuera de esa forma", expresó.

Makanaky confesó haber participado de una violación

Makanaky se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran sus declaraciones en las que confiesa que fue partícipe de una violación. El terrible testimonio forma parte de una entrevista que brindó para el canal de YouTube de Jonathan Maicelo "Chakalato".

"Fue en el colegio. Yo estaba nervioso. Fue a los 15 años, creo, con una chibola. Mis amigos son bien fríos. ´Ella no quiere´, me dijeron. Pero igual lo hicieron a la fuerza", fueron sus declaraciones.

El caso de Makanaky ha causado la indignación entre las personas y entidades, quienes no siendo ajenas a las polémicas declaraciones se han pronunciado y han realizado denuncias como las del Ministerio de la Mujer contra Jonathan Maicelo.