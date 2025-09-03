Martín Vizcarra abandonará el Penal Barbadillo: Poder Judicial ordena la inmediata excarcelación del expresidente

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó que el expresidente de la República, Martín Vizcarra sea inmediatamente excarcelado del penal Barbadillo, en el que afrontaba prisión preventiva por cinco meses por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Esto ocurre después de sufrir un revés judicial en el que la Corte Suprema revocó la resolución que ordenó la devolución de 67 bienes que se le incautaron el 18 de marzo de 2024 como parte de la investigación por el caso 'Los Intocables de la Corrupción'.

PJ ordena la liberación de Martín Vizcarra

La Corte Superior Nacional de Justicia Especializada fue quien decidió que el exmandatario sea liberado luego de fallar a favor de la apelación que presentó la defensa legal de Vizcarra Cornejo, tras declararse su internamiento en un penal como medida preventiva por cinco meses.

De acuerdo a la resolución judicial estipula como primer punto: "Declarar fundado en parte el recurso de apelación por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo interpuesto contra la Resolución N°11 del 13 de agosto de 2025".

"En consecuencia: Revocar la resolución N°11 del 13 de agosto de 2025; y reformándola declarar infundado el requerimiento fiscal de variación de prisión preventiva contra Martín Vuzcarra Alberto Cornejo, en el proceso que se le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado", se lee en un segundo punto.

Resolución judicial

Posteriormente, en un tercer punto se ordena la inmediata exacarcelación del expresidente de la República, "siempre y cuando no medie en su contra otro mandato de prisión preventiva vigente, dictado por autoridad vigente". Finalmente, en un cuarto punto se señala: "Mandamos la devolución del cuaderno al Juzgado de procedencia".

Resolución judicial

Caso Vizcarra

El expresidente viene fue investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio cuando fue gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014. El pasado 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz impuso cinco meses de prisión preventiva en su contra y permaneció recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

Después de haber sido trasladado de dicho establecimiento penitenciario al penal Ancón ll luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectara presuntas irregularidades y haya planteado su reclasificación.

Posteriormente, el último 27 de agosto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, junto con el presidente del INPE, Emilio Paredes, anunciaron el retorno de Vizcarra a Barbadillo.

De esta manera, el Poder Judicial decidió que el exmandatario Martín Vizcarra sea liberado luego de fallar a favor de la apelación que presentó su defensa legal.