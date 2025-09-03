Gobierno amplia estado de emergencia por 60 días calendario en Trujillo y Virú

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior Carlos Malaver anunció la prórroga del estado de emergencia en las localidades de Virú y Trujillo por los últimos eventos dados en estas localidades: el atentado en la avenida Perú, la liberación del criminal 'Jhon Pulpo' y un posible efecto tras la intervención policial en la zona de Pataz.

Ministro del Interior anunció ampliación de estado de emergencia en Trujillo y Virú

Durante su intervención en la conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció la ampliación del estado de emergencia en Trujillo y Viru.

Según señaló el titular del Ministerio del Interior (Mininter), esta ampliación cuenta con tres puntos importantes: la excarcelación del integrante de Jhon Pulpo de la organización criminal Los Pulpos, el reciente atentado en la avenida Perú en Trujillo y una posible movilización de bandas criminales de la zona de Pataz.

"La excarcelación de un integrante de la organización Criminal, los pulpos que está causando cierto tipo de inquietud por las posibles enfrentamientos entre bandas criminales, por tratar de recuperarle hegemonía en el lugar, comunicó.

El segundo punto fue la alarmante detonación ocurrida durante la noche del 14 de agosto en la avenida Perú en Trujillo. El atentado que sería parte de una disputa entre dos organizaciones criminales, Los Pulpos y Los Pepes. El hecho evidenció el poderío del crimen organizado que busca el control territorial, económico y político.

Como último punto a observar, el titular Malaver indicó que tras los operativos desplegados en la localidad de Pataz, los criminales que manejaban esa zona trasladarían sus actividades ilícitas hacia otros puntos de Trujillo y Virú.

"El posible efecto globo tras la estrategia desarrollada en Pataz que conlleva a bandas criminales, que operan con armas y explosivos que ya no pueden realizar las actividades de minería ilegal, hayan redireccionado su actividad criminal a la urbe de la ciudades de Trujillo", mencionó.

Daños de último atentado en Trujillo afectaron a 90 viviendas

Durante el último atentado de gran magnitud registrado durante el pasado 14 de agosto, se registraron hasta 90 viviendas afectadas por la detonación de una potente carga de dinamita. La onda expansivo alcanzó 90 metros a la redonda provocando graves daños en estructuras de las viviendas.

Muchos de las familias quedaron a la intemperie producto del atentado, por lo que el gobierno desplegó recursos y medidas para mitigar el impacto de este atentado. De esta manera, otorgará S/500 por el periodo de dos años a las familias afectadas.

