Betssy Chávez: Se revela la primera imagen de la expremier tras fallo del TC que ordena su excarcelación

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Los constantes pedidos de Betssy Chávez de dejar el Penal de Mujeres en Chorrillos finalmente fueron escuchados. Ello luego que el Tribunal Constitucional declare fundado el recurso de habeas corpus presentado por su defensa legal el cual ordena su inmediata excarcelación de dicho establecimiento penitenciario.

El documento del organismo que interpreta la constitución política del Perú indica que el pedido para ampliar la prisión preventiva de la expremier de Pedro Castillo se presentó fuera de los plazos establecidos por ley por lo que su libertad no debe ser 'sacrificada'.

Se revela la primera imagen de Betssy Chávez tras fallo del TC

Al conocer esta noticia, el congresista Roberto Sánchez acudió inmediatamente a los exteriores del Penal de Mujeres en Chorrillos para estar cerca a Betssy Chávez en los precisos momentos donde será liberada tras el fallo del Tribunal Constitucional.

Minutos después, el parlamentario de Juntos por el Perú logró ingresar a esta prisión y se sacó una selfie al lado de la exministra de Pedro Castillo la cual publicó en sus redes sociales. Dicha instantánea fue acompañada de un mensaje donde celebra la decisión de la entidad y acusa al actual gobierno de Dina Boluarte de perseguirla política por sus ideales.

"Hoy abrazo a mi compañera Betssy Chávez con la emoción de quien ve que la verdad, tarde o temprano, se abre paso entre tanta injusticia. Su libertad no es sólo personal: es el símbolo de que no nos rendimos, de que aún en medio de la persecución política seguimos firmes, juntos, defendiendo la democracia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo", indicó.

TC ordena al PJ asegurar presencia de Betssy Chávez

La resolución del Tribunal Constitucional declara completamente nula la ampliación de la prisión preventiva que se le impuso por el delito de rebelión, pero también hizo una importante aclaración sobre su futuro. El documento deja en claro que el Poder Judicial debe dictar las restricciones necesarias para asegurar la presencia de Chávez Pinto en el resto del juicio que se le sigue por el presunto delito de rebelión.

"Disponer que, en el día, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emita la resolución de excarcelación de la beneficiaria, bajo responsabilidad, dejando a salvo su competencia de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar la presencia de la favorecida en las diligencias judiciales", se lee en el documento.

De esta manera, Roberto Sánchez compartió la primera imagen de Betssy Chávez tras el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su inmediata excarcelación.