María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' sufre caída en teatro de México: ¿Cuál es su actual estado de salud?

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La querida María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' causó preocupación tras sufrir una caída que se viralizó en redes sociales. Afortunadamente, no trascendió a mayores.

'La Chilindrina' sufrió caída tras asistir a obra de teatro

Durante el último fin de semana, 'La Chilindrina' tuvo un tropiezo mientras caminaba por uno de los corredores del Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México causando preocupación para todos sus fanáticos. La comediante había acudido a la obra musical Cabaret, protagonizada por la cantante, Mon Laferte.

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve que la actriz recorre sola por el pasillo cargando su bolso en mano. De pronto, la artista tropieza con uno de los escalones causando su caída. En el momento, intentó pararse cuando fue auxiliada por otras asistentes del espectáculo. Hasta el momento se desconoce alguna declaración por la actriz o familiares cercanos. Sin embargo, alertó a muchos internautas que están pendientes de su salud.

Esto se conoce sobre el actual estado de salud de María Antonieta de las Nieves

El 25 de agosto, trascendió que la talentosa actriz de 78 años había sufrido un descompensación que la llevó a internarse en una clínica. Al día siguiente, la actriz compartió un corto video publicado a través de la cuenta oficial de La Chilindrina para agradecer por las muestras de cariño por su estado de salud. Lejos de preocupar a sus seguidores, la actriz contó las actividades de su día a día.

"¿Qué tal, amigos? Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas,, haciendo mis cosas... en fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la estén pasando tan bien, como la estoy pasado yo"

Sin embargo, en la descripción del vídeo contó el motivo que la llevó a la descompensación tras los rumores de un estado crítico en su salud.