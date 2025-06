Martín Vizcarra asegura que no tiene miedo de ir a prisión: "En absoluto"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, llegó a la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de seis meses de prisión preventiva en su contra. En declaraciones para Exitosa, el exmandatario negó tener miedo de ir a la cárcel.

El exmandatario indicó que se encuentra confiado de que el fallo del Poder Judicial será a su favor y descartó una posible fuga de su parte, alegando que él "se debe al pueblo".

"Me encuentro muy bien, con toda la confianza y la fe (...) (¿Teme usted ir a prisión?) En absoluto. (¿No va a salir del país?) No, jamás. Me debo al pueblo", dijo a nuestro medio.