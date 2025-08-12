Caso Gasoducto Sur Peruano: PJ autorizó viaje de Jorge Barata a Mongolia y Turquía por 20 días

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial autorizó al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, ausentarse de su residencia en Brasil para viajar a Ulan Bator, en Mongolia, y Estambul, en Turquía. Ello, en medio del proceso judicial por el caso Gasoducto Sur Peruano.

PJ autoriza viaje de Barata

El permiso se dio a través de una resolución emitida el 30 de julio, otorgado por el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien declaró fundado el pedido presentado por la defensa legal en el Perú de Simoes Barata, autorizando su viaje a las ciudades de Ulan Bator, en Mongolia, y Estambul, en Turquía entre el 4 y 24 de agosto del 2025.

Ante esta decisión el Equipo Especial Lava Jato, que tiene a su cargo los casos de Odebrecht, presentó el 31 de julio un recurso de apelación con la finalidad de que la instancia superior revoque la resolución emitida por el juez Cristóbal Ayala. En ese sentido, la Fiscalía solicita que, tras reformularse la decisión, se declare infundado el pedido de autorización de desplazamiento internacional solicitado por el empresario brasileño.

El Ministerio Público argumenta que la resolución apelada vulnera garantías fundamentales como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, al igual que el principio de legalidad procesal al advertir el agravio de aparente motivación.

El juez Leodán Cristóbal Ayala resolvió conceder el recurso de apelación el pasado 1 de agosto y ordenó remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si en dicha instancia se admite el recurso a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual, en la que participarán las partes procesales involucradas, con el objetivo de evaluar el caso y emitir una decisión final

¿Quién es Jorge Barata?

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, enfrenta un proceso penal por el caso Gasoducto Sur Peruano. En la actualidad se encuentra bajo mandato de comparecencia con restricciones por un plazo de 24 meses, el que incluye el cumplimiento de diferentes reglas de conducta, una de ellas es la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin contar con autorización judicial.

Barata se desempeñó como director ejecutivo de Odebrecht en Perú desde 2011 y 2016 y se acogió a la figura de colaboración eficaz en casos que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, ya que la empresa brasileña logró obtener diferentes obras de infraestructura durante dichos gobiernos.

La firma ganó en 2014 una licitación para el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano junto a Enagás y la peruana Graña y Montero, luego de ofrecer más de 7 millones de dólares para la implementación de mil kilómetros de tuberías desde el yacimiento de gas de Camisea en Cuzco hasta la costa de Arequipa.

Es en medio de este proceso legal que el Poder Judicial autorizó a Jorge Barata un viaje a Mongolia y Turquía hasta el próximo 24 de agosto, decisión que viene siendo apelada por la Fiscalía.