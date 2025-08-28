Martín Vizcarra presentó presión arterial elevada y no asistió a juicio oral: Deberá ser evaluado por un cardiólogo

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El jefe del Área de Salud del penal de Barbadillo, John Lozano, informó que Martín Vizcarra presentó presión arterial elevada. Según informó, el expresidente de la República deberá ser evaluado por un cardiólogo, por lo que se encuentra en coordinaciones con el Hospital de Ate Vitarte.

Presión elevada ante situaciones de estrés

Durante audiencia del Poder Judicial, en el que se realiza el juicio oral en su contra, la magistrada a cargo de la sesión pidió un reporte actualizado sobre el estado de salud del expresidente, debido a que ya había recibido un aviso de la descompensación sufrida por Vizcarra, este jueves 28 de agosto.

"El señor Martín Vizcarra, el día de hoy ha presentado presiones arteriales un poco elevadas, a las 8:45 estaban en 137.70 y a las 9:45 en 143.80, son unas presiones que ha ido manteniendo desde su ingreso aquí. Con la medicación se han llegado a controlar, se le hizo un estudio el tiempo que estuvo acá recluido, en la semana y días que estuvo acá, mantenía presiones en promedio de 120, pero bajo condiciones de estrés sí tiene la tendencia a elevarse", dijo ante los magistrados.

De tal modo, el médico del penal de Barbadillo confirmó que efectivamente el expresidente Vizcarra Cornejo, durante la mañana de este jueves, presentó presiones arteriales elevadas. Según informó, estos números se han mantenido desde su ingreso al establecimiento penitenciario luego de recibir cinco meses de prisión preventiva.

En tal sentido, detalló que se le brindó la medicación adecuada para controlar su presión, logrando que así suceda. Además, se le realizaron estudios médicos durante la primera semana que ingresó al penal de Barbadillo; sin embargo, como resultado obtuvieron que bajo condiciones de estrés, la presión de Vizcarra tiene tendencia a elevarse.

Descartan urgencia o emergencia

Según anunció, su persona está realizando las coordinaciones correspondientes con personal del Hospital de Ate Vitarte, debido a que el expresidente debe ser evaluado por un cardiólogo. "El señor (Martín Vizcarra) no cuenta con ningún seguro, por lo que correspondería ser atendido por el SIS", añadió.

Dicha atención con el médico especialista del referido nosocomio, deberá realizarse mediante consultorio, debido a las presiones que presenta no cumplen con criterios de urgencia ni emergencia. "Se van a hacer los trámites que corresponden", enfatizó.

Cabe mencionar que, la magistrada consultó sobre el posible traslado de Vizcarra al Hospital de Ate para su evaluación de manera ambulatoria. Ante ello, el jefe del Área de Salud confirmó que sí se realizará dicho traslado; sin embargo, descartó que sufra una crisis hipertensiva.

De esta manera, el jefe del área de salud del penal de Barbadillo, John Lozano, informó que Martín Vizcarra presentó presión arterial elevada y recomendó que el expresidente sea evaluado por un cardiólogo.