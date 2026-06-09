Nadeska Widausky: Fiscalía pide 8 meses de prisión preventiva para la modelo por presunto lavado de activos

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La situación judicial de Nadeska Widausky se complica. El Ministerio Público pide ocho meses de prisión preventiva contra la modelo peruana por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento de beneficios ilícitos y presentar desbalance patrimonial.

Nadeska Widausky en la mira: Piden prisión preventiva en su contra

Como se recuerda, el 26 de mayo, la modelo y exbailarina peruana, Nadeska Widausky, fue detenida en Jesús María por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) durante un operativo tras recibir notificación roja de autoridades judiciales de Bélgica por el presunto delito de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

Tras su detención, Nadeska Widausky fue sentenciada por el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima a nueve meses de detención preventiva con fines de extradición solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica. Seguidamente, la influencer fue trasladada hasta el Penal de Mujeres de Chorrillos.

En ese marco que deja en serios aprietos a la influencer, el Ministerio Público anunció este martes 9 de junio que, a través de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Primer Despacho), solicitó al Poder Judicial variar la medida de comparecencia simple a prisión preventiva por ocho meses para Nadeska Widausky.

Nadeska Widausky fue detenida en Lima el 26 de mayo de 2026.

Fiscalía pide prisión preventiva para la modelo: ¿Cuál es el motivo?

En el comunicado de la Fiscalía, se detalla que el pedido se da contra Nadeska Widausky al ser investigada "por lavado de activos en la modalidad de ocultamiento de beneficios ilícitos y presentar desbalance patrimonial", aparentemente detectados durante la pesquisa.

Asimismo, alega que la modelo peruana, según la acusación fiscal, "habría generado beneficios ilícitos con propiedades y vehículos en favor de Ítalo Farías (padre de su hijo) y Alfredo Vallejo". Finalmente, agregan que la medida de coerción busca que Widausky afronte el juicio oral en su contra, en Perú.

🚨#LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Primer Despacho) solicitó variar la medida de comparecencia simple a prisión preventiva por ocho meses para Nadeska Widausky, investigada por lavado de activos en la... pic.twitter.com/ToGO1lMWhQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 9, 2026

Nadeska Widausky rechaza acusaciones en su contra

Tras comparecer el miércoles 27 de mayo ante el Poder Judicial en Lima, Nadeska Widausky tomó la palabra durante su audiencia de pedido de prisión preventiva para su extradición a Bélgica y negó de manera enfática los cargos atribuidos desde el extranjero y expuso su situación personal para fundamentar su pedido de arraigo familiar.

"A mí no se me prueba nada de lo que me está acusando. Con mi vida puedo hacer lo que quiera, nunca he puesto en riesgo la vida de mi madre y de mi hijo. (...) Yo no tengo miedo, porque yo no debo nada, nunca me he metido en una red criminal. Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo ", precisó negando todos los cargos en su contra.

Tras ello, la situación judicial de la modelo se complicaría hasta la fecha. Pues bien, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos pidió al Poder Judicial variar la medida de comparecencia simple que pesa sobre la exbailarina por una de prisión preventiva de ocho meses.