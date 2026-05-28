Nadeska Widausky fue trasladada al Penal de Mujeres de Chorrillos tras recibir 9 meses de prisión preventiva

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que el Poder Judicial dictara nueves meses de prisión preventiva contra la modelo peruana Nadeska Widausky, este jueves fue trasladada al Penal de Mujeres de Chorrillos. Es acusada de graves delitos que habría cometido en Bélgica.

Nadeska Widausky: Así fue su traslado al Penal de Mujeres de Chorrillos

La mañana de este jueves, 28 de mayo, la exfigura televisiva fue derivada, desde la sede del Poder Judicial, en el Centro de Lima, en una unidad móvil del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) rumbo al Penal de Mujeres de Chorrillos, según un informe de Latina Noticias.

Ello, luego de que el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima imponga en su contra nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica.

Hay que mencionar que, a la también influencer se le ha abierto una investigación por los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo por violencia o amenaza. Estos contemplan una condena máxima de hasta 20 años de prisión preventiva.

En ese sentido, Widauksy integraría una organización criminal que captaría mujeres provenientes de zonas vulnerables de la selva peruana y las llevaría hasta la ciudad belga de Brujas para explotarlas sexualmente, ofreciendo falsas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.

Trascendió que el proceso de extradición de la creadora de contenido podría llevarse a cabo debido a que es una incriminación compartida tanto por Perú, en donde son captadas las víctimas y por Bélgica, donde las explotan.

🔴 #INPEInforma | Nadeska Widausky Gallo fue clasificada por la Junta Técnica de Clasificación al Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Anexo Mujeres Chorrillos, luego de que el Poder Judicial dictara 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica. pic.twitter.com/WTokavs2F4 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) May 28, 2026

Dictan prisión preventiva contra Nadeska Widausky

El último jueves, 28 de mayo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra la modelo y exbailarina peruana Nadeska Widausky durante un operativo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Jesús María.

El juez Adolfo Farfán Calderón fue el encargado de sustentar la medida por el alto riesgo de fuga y la gravedad de las acusaciones que afronta la figura mediática dentro de un proceso de extradición pasiva solicitado por Bélgica.

Además, las autoridades señalaron que la decisión judicial se basa en el principio de doble incriminación contemplado en el tratado vigente entre Perú y Bélgica. De igual forma, se dispuso que Widausky Gallo permanezca bajo custodia del INPE mientras avanzan las diligencias internacionales en su contra.

Recordemos que, durante la audiencia de prisión preventiva con fines de extradición al país europeo desarrollada ayer, miércoles 27 de mayo, ella solicitó que el proceso de investigación se realice en libertad y en territorio nacional con el argumento de que su madre y su menor hijo solo dependen de ella.