Guillermo Bermejo: PJ declara improcedente pedido de suspensión de condena por terrorismo

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, mediante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima declaró improcedente el pedido de suspensión de condena del exparlamentario, Guillermo Bermejo. La resolución fue emitida el último 22 de mayo, en espera de que la Corte Suprema anule el recurso presentado por la defensa.

Argumentos y cuestionamientos de la defensa

Los abogados del legislador intentaron frenar la pena alegando que el delito atribuido es de mera actividad y cuestionaron el sustento de la condena. Argumentaron que el congresista cuenta con arraigo familiar, laboral, político y domiciliario, por lo cual solicitaron su libertad de inmediato.

"El delito sanciona una presunta pertenencia ideológica a la organización y no la participación del parlamentario en estructuras armadas o actos contra la vida e integridad de personas", sostuvo la defensa técnica.

Según la resolución judicial, el colegiado determinó que no se cumplieron los presupuestos legales exigidos para conceder dicho beneficio. La Sala subrayó que esta vía incidental no debe utilizarse para realizar un nuevo examen de los argumentos que fueron debatidos durante el juicio.

Bermejo continuará en prisión.

La magistratura destacó que los elementos probatorios presentados durante la etapa oral del proceso fueron suficientes para dictar una sentencia condenatoria. Por tanto, no existe actualmente una base jurídica sólida que permita la liberación del procesado mientras el caso se encuentra en apelación.

Implicancias de la decisión judicial

La resolución precisó que la naturaleza y la gravedad del delito justifican plenamente la condena impuesta contra el congresista. Con esta decisión, el tribunal rechazó el recurso presentado, ratificando que el proceso actual debe seguir su curso natural ante las instancias de justicia.

El caso de Bermejo permanece pendiente de una revisión final por parte de la Corte Suprema mediante el recurso de nulidad. Mientras el máximo tribunal evalúa dicho recurso, el parlamentario deberá permanecer en el penal Ancón I cumpliendo la sentencia de quince años.

El rechazo a este pedido de libertad provisional marca un precedente importante para el sistema de justicia penal en el Perú. La ley debe aplicarse con rigor, independientemente del cargo público que ocupe el sentenciado, manteniendo la coherencia frente al delito de Sendero Luminoso.

La sociedad espera resultados transparentes y apegados al debido proceso en este caso de gran impacto nacional. El estatus judicial del excongresista de 'Voces del Pueblo' seguirá siendo evaluado minuciosamente por las autoridades competentes, garantizando que prevalezca el respeto a las leyes vigentes y la institucionalidad.