Delia Espinoza: Poder Judicial declara inaplicable la inhabilitación de 10 años por parte del Congreso

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La disputa entre el Congreso y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo con el fallo que favorece a la exfiscal suprema Delia Espinoza. Tras presentar una demanda de amparo contra la inhabilitación de 10 años que el Parlamento le impuso en diciembre de 2025, la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró inaplicable dicha sanción.

El caso refleja las tensiones institucionales en torno al control político y la independencia del Ministerio Público.

Inhabilitación por presunta infracción constitucional

El 3 de diciembre de 2025, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa N.º 13439/2025-CR, que sancionaba a Espinoza por presuntas infracciones constitucionales y delitos vinculados a la Ley 32130, norma que reforzaba la intervención de la Policía Nacional en investigaciones preliminares, algo a lo que la exfiscal de la Nación se oponía.

En ese momento, se le atribuyó haber contravenido la ley mediante la resolución fiscal 2246-2024-MP-FN, que alteraba la distribución de funciones entre el Ministerio Público y la PNP. El Parlamento le imputó infracciones a varios artículos de la Constitución y delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

La votación fue contundente: 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, con respaldo de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Avanza País.

El fallo judicial

Sin embargo, meses después, la Sala Constitucional del PJ declaró fundada en parte la demanda de amparo que presentó Espinoza (entonces fiscal suprema) el 22 de diciembre y dejó sin efecto la resolución legislativa.

Los jueces señalaron que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no explicó cómo la aprobación de un reglamento interno podía constituir delitos o infracciones constitucionales.

Además, se advirtió una "grave incongruencia", pues Espinoza fue la única fiscal suprema sancionada, mientras que otros como Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, en la misma situación jurídica, no recibieron sanción alguna.

Fallo del PJ en favor de Espinoza

Consecuencias inmediatas

El fallo ordena su reincorporación como fiscal suprema titular, aunque aclara que ello no será posible de manera inmediata debido a resoluciones posteriores de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del propio Congreso. No obstante, la decisión fortalece su posición institucional y abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Legislativo y el Poder Judicial sobre los límites del control político.

La inhabilitación de diciembre de 2025 contra Delia Espinoza fue producto de un proceso parlamentario cuestionado por su motivación y proporcionalidad. El reciente fallo judicial, derivado de la demanda de amparo, marca un hito al declarar inaplicable la sanción y evidenciar vulneraciones al debido proceso y al principio de igualdad.

Aunque su reincorporación inmediata enfrenta trabas administrativas, la resolución consolida su rol como referente en el ámbito jurídico y refuerza el debate sobre la independencia del Ministerio Público frente a las decisiones del Congreso.