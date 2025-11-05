Mininter confirma captura en España del 'Negro Marín', rival en el mundo del hampa de 'El Monstruo'

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un peligroso criminal ha sido capturado en el extranjero y se trata de Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín'. El Ministerio del Interior confirmó que en una colaboración entre la policía del Perú y la de España, se dio con este ranqueado delincuente, rival de 'El Monstruo' en el mundo delincuencial.

Alerta roja internacional fue emitida

Según la publicación del Mininter, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid, capturaron al integrante de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción'. Estaba vinculado a varios casos de extorsión contra varios rubros.

"Este sujeto sembró el terror en el emporio comercial de Gamarra, mercado de Unicachi y en Las Malvinas. Además, estaba vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas, empresarios y comerciantes de Lima y Callao", indica el comunicado.

La cartera presidida por Vicente Tiburcio precisa que Marín Morán tenía una rivalidad en el mundo del hampa con Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', que fue detenido en Paraguay a finales de setiembre. Destacan que su detención representa "un golpe más significativo" contra el crimen organizado en la capital.

"Este delincuente también era uno de los principales secuaces de Adam Lucano Cotrina, alias 'El Jorobado', otro cabecilla de una mafia criminal que atemorizaba a diversos gremios empresariales y que hoy cumple condena en una cárcel peruana", señala el texto.

Por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión y lesiones graves, la PNP había emitido la alerta roja a la Interpol para dar con su paradero y extraditarlo para que afronte los procesos en su contra.

'Negro Marín' y 'El Monstruo' estaban en guerra

De acuerdo a unos audios revelados en setiembre del 2024, estos prontuariados delincuentes intercambiaron mensajes a través de WhatsApp, en el que se enviaban amenazas. 'El Monstruo' advertía con no meterse a su barrio, mientras que el 'Negro Marín' lo desafiaba, asegurando ser "completo".

Este enfrentamiento se por el control de los paraderos Collique y Pasamayito, y otras áreas claves que le permitirían a sus organizaciones tener el control delictivo de Lima Norte. Para amedrentarse, ambos ordenaron matar a dos transportistas que estaban pagando extorsiones al bando rival.

