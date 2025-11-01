Padre recibe 14 años de prisión por abusar de su hija en San Juan de Lurigancho

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho - Zona Alta consiguió una condena de 14 años de prisión contra un padre declarado responsable del delito de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y actos libidinosos en agravio de su hija de 13 años.

La fiscal provincial Madeleyne Flores Mamani dirigió la investigación que permitió demostrar los hechos ocurridos en el año 2019, cuando la menor visitó a su padre en su vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. El agresor aprovechó la relación de confianza y el vínculo familiar para perpetrar los abusos.

El caso, que conmovió a la comunidad local, resalta el trabajo del Ministerio Público en la lucha contra los delitos sexuales que afectan a menores dentro del entorno familiar, un espacio que debería garantizarles protección y seguridad.

Pruebas contundentes durante el juicio oral

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Carlos Benjamín Becerra Valencia presentó diversos elementos de convicción que sustentaron la acusación contra el imputado. Entre ellos, destacó el acta de entrevista única practicada en cámara Gesell, donde la menor relató lo ocurrido con claridad y coherencia, además de las pericias psicológicas realizadas tanto al acusado como a la víctima.

Las pruebas fueron complementadas con declaraciones consistentes y corroboradas, que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado ante el tribunal. Gracias a este trabajo articulado, la fiscalía logró que el juzgado emita una sentencia condenatoria ejemplar.

El proceso judicial se desarrolló bajo los lineamientos de protección a las víctimas de violencia y abuso sexual, garantizando la integridad emocional de la menor y evitando su revictimización durante las diligencias.

Sentencia y reparación civil a favor de la víctima

El Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Subespecialidad en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar emitió la sentencia condenatoria, imponiendo 14 años de pena privativa de libertad al agresor por los graves delitos cometidos.

Asimismo, el tribunal ordenó el pago de una reparación civil de S/ 3,000 a favor de la víctima, como compensación por el daño moral y psicológico causado.

Esta resolución reafirma el compromiso del sistema judicial peruano en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y envía un mensaje claro de que los abusos dentro del hogar no quedarán impunes.

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho logró una drástica condena contra un sujeto que abusó sexualmente de su hija.