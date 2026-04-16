Empresa Galaga exige al jefe de la ONPE rectificarse tras responsabilizarla por demora en el traslado del material electoral

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el abogado de la empresa Galaga SAC, Cristian Castillo, informó que han notificado notarialmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, para que se rectifique de las declaraciones en las que responsabiliza a la compañía por los retrasos en la entrega del material electoral: "Estamos a la espera".

Según expresó la defensa legal de la compañía, la demora en traslado del insumo electoral se debió a que la ONPE no tenía el material electoral listo para distribuir el mismo día de la jornada y no por fallas logísticas como han argumentado en su contra.

"Nos echan la culpa porque en el Perú el deporte favorito de las autoridades es echar la culpa al particular, pero no hacen un mea culpa. Nosotros hemos remitido una carta notarial al jefe de la ONPE y le hemos echo conocer que tiene que rectificarse lo que han dicho", dijo

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