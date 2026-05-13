Patricia Benavides: Fiscalía resuelve que no hay mérito para formular denuncia constitucional por caso "Valkiria"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público resolvió no formular denuncia constitucional contra la exfiscal de la nación Patricia Benavides Vargas por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, en el marco del caso "Valkiria".

La resolución emitida el último 11 de mayo recoge la carpeta fiscal N.º 1228-2023, en el marco de la investigación por la presunta comisión de organización criminal y otros ilícitos, en agravio del Estado.

Sin investigación en su contra

De acuerdo con lo resuelto por la Fiscalía de la Nación, también se decidió archivar en el extremo las imputaciones por organización criminal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, no solo para la actual fiscal suprema, sino también contra otros investigados entre los que se incluían a las congresistas Martha Moyano, Patricia Benavides, y a los fiscales Marco Huamán Muñoz, Elmer Ríos Luque y Miguel Vegas Vaccaro.

Resolución de la Fiscalía de la Nación.

Como se recuerda, el denominado caso surgió a partir de una presunta red de corrupción que, según la teoría fiscal, involucraba a Patricia Benavides y sus entonces asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, quienes habrían tenido la "misión" de impedir la destitución de la fiscal a cambio de promover el archivamiento de denuncias contra una serie de parlamentarios.

Según algunos chats atribuidos a Jaime Villanueva, se realizaron "gestiones" para intervenir en la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, así como acciones dirigidas a la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Tras el operativo fiscal y policial de allanamiento llevado a cabo en seis inmuebles, en abril del 2024, Villanueva permaneció detenido preliminarmente por 10 días.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso no formular una denuncia constitucional contra Patricia Benavides por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, en el marco del caso 'Valkiria'.



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PJ impone reglas de conducta a fiscales investigados por caso "Patricia Benavides"

A inicios de mayo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó comparecencia con restricciones por 18 meses contra los fiscales Miguel Ángel Vegas, Doris Beltrán y Álvaro Castañeda, investigados por presuntamente integrar la red criminal de Patricia Benavides, tras presuntamente ser promovidos irregularmente como fiscales adjuntos.

En ese sentido, el juez Juan Carlos Checkley decidió que los sindicados no podrán ausentarse de su localidad de residencia, sin previa autorización judicial. Asimismo, otra de las reglas impuestas es la obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal cada vez que sean requeridos formalmente. El magistrado advirtió que, cualquier incumplimiento derivará en la revocatoria inmediata de su libertad.

La investigación sostiene que los imputados habrían coordinado ilícitamente para denunciar a jueces de la Tercera Sala Constitucional por favorecer a la JNJ. A cambio de estas acciones, Patricia Benavides, presuntamente, les habría "prometido" mantenerlos en sus cargos.

Cabe señalar que, la también integrante de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público ha desmentido toda acusación ilícita formulada en su contra.