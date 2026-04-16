PNP y Fiscalía allanó vivienda del exalcalde del Callao y otros funcionarios municipales

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Durante la madrugada de este jueves 16 de abril, agentes de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía allanaron una serie de viviendas en diferentes puntos de Lima vinculados al exalcalde del Callao y al actual burgomaestre del primer puerto en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades con ordenes de servicio.

Allana viviendas vinculadas al alcalde y exalcalde del Callao

En total fueron 15 inmuebles los intervenidos en San Isidro y Callao por efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y del Ministerio Público. Además, este operativo incluyó al local central de la Municipalidad del Callao y casas de otros funcionarios y proveedores.

Según la investigación, Pedro Spadaro y ahora César Pérez son sindicados como presuntos responsables de haber favorecido a una empresa denominada Glamour Style Salón Spá vinculada con ellos con ordenes de servicio por casi 150 mil soles en el 2023, 2024 y 2025.

Tras el allanamiento de la vivienda del alcalde del Callao, César Pérez, su abogada señaló que dicha medida estaría relacionada a fines políticos contra el burgomaestre. Incluso, aseguró que durante toda la investigación en los últimos 8 meses no se ha encontrado nada por lo que considera irregular este allanamiento.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras el allanamiento de la vivienda del alcalde del Callao, César Pérez, su abogada señaló que dicha medida estaría relacionada a fines políticos contra el burgomaestre.



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"Esta investigación tiene 8 largos meses sin ninguna contingencia. Ahora, estamos a 5 días de que esta investigación concluya y recién realizan requerimientos y allanamientos sorprendiendo a magistrados a jueces de investigación preparatoria para que tomen este tipo de medidas", indicó.

Es una persona transparente

Mientras los efectivos policiales y de la Fiscalía revisaban la vivienda ubicada en el quinto piso de un edificio en San Isidro, el abogado de Pedro Spadaro, Juan Carlos Portugal, ingresó para verificar las diligencias.

A su salida, el letrado mostró los primeros resultados del operativo indicando que no encontraron absolutamente nada que pudiese tomarse en contra. Además, aseguró que su cliente cuenta con una carrera política que lo respalda frente a estos cuestionamientos.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El abogado de Pedro Sparado, Juan Carlos Portugal, indicó que la Fiscalía no encontró absolutamente nada tras realizar un allanamiento en la vivienda del exalcalde del Callao.



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"Les puedo decir que es una persona absolutamente transparente, tiene cerca de 30 años en la política desde el Congreso, así como alcalde de Ventanilla y alcalde del Callao no ha tenido ningún tipo de responsabilidad y tal es así que el propio juez ha rechazado la detención preliminar porque ha calificado el requerimiento con mínima evidencia", precisó.

De esta manera, PNP y Fiscalía allanó 15 inmuebles en San Isidro y Callao vinculados al exalcalde del Callao Pedro Spadaro y al actual burgomaestre, César Pérez por presuntas irregularidades al interior de la Municipalidad del Callao.