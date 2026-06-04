¡Terror en el Rímac! Menor se salva de morir tras atentado a vehículo que dejó un muerto y dos heridos

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia volvió a golpear las calles del Rímac. Una feroz balacera registrada la tarde de ayer en la intersección de la calle Arrieta con el jirón Manco Inca dejó como saldo un joven fallecido y dos heridos. En medio del ataque, una mujer logró escapar del lugar cargando en brazos a una menor de edad que también viajaba en el vehículo atacado.

Ataque armado en el Rímac

Según información preliminar, un automóvil de color plomo en el que se desplazaban cuatro adultos y una menor era perseguido por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Al llegar al jirón Manco Inca, los atacantes abrieron fuego contra la unidad y realizaron al menos ocho disparos, generando pánico entre los vecinos de la zona.

Los proyectiles alcanzaron a Jeremy Neemias Pilco, de 21 años; Josué Daniel Adama, de 22; y Michael Burga Saavedra, también de 21 años. Este último fue trasladado de emergencia a un centro de salud, pero lamentablemente falleció poco después de ingresar. Los otros dos ocupantes resultaron heridos y permanecen bajo atención médica.

Una testigo relató que, en medio de la confusión, observó a una mujer salir rápidamente del vehículo con una menor en brazos para ponerse a salvo. "Vi que el chofer estaba en el carro. Inicialmente pensé que era un niño, pero era un joven de unos 20 años. Cuando sucedió todo, la mujer corrió hacia arriba y aparentemente tenía un niño en brazos", contó.

Vecinos indicaron que las víctimas no eran conocidas en el sector y cuestionaron la demora en la atención de los heridos, ya que ninguna ambulancia llegó al lugar. Todos fueron trasladados en patrulleros hacia el hospital. La Policía Nacional informó que los involucrados registran antecedentes policiales, por lo que no se descarta un presunto ajuste de cuentas. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del ataque.

🔴🔵 Rímac: Menor se salva de morir tras atentado a vehículo que dejó un muerto y dos heridos.



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Ataque similar en el Rímac

Hace menos de una semana, un grupo de delincuentes atacó una vivienda de cuatro pisos ubicada en la avenida Flor de Amancaes, frente al campo deportivo Mariscal Cáceres. Los sujetos realizaron varios disparos contra la fachada del inmueble y dejaron una granada de guerra en el frontis, generando pánico entre los vecinos de la zona, quienes salieron alarmados tras escuchar las detonaciones durante la noche.

De acuerdo con información policial, los atacantes efectuaron hasta cuatro disparos contra la puerta principal de ingreso del edificio. En el lugar quedaron visibles los orificios provocados por los impactos de bala, evidencia que ahora forma parte de las investigaciones. Los residentes del sector señalaron que el estruendo despertó a varias familias, mientras otros temían que la granada pudiera explotar y provocar una tragedia en plena zona urbana.

Este nuevo crimen vuelve a encender las alarmas sobre el incremento de la inseguridad y la violencia armada en Lima. Mientras la Policía busca identificar y capturar a los responsables, los vecinos exigen mayores medidas de seguridad ante una criminalidad que continúa cobrando vidas y generando temor en las calles.