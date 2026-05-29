PJ rechaza pedido para archivar investigación contra Nicanor Boluarte por presunta organización criminal

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) rechazó este viernes 29 de mayo el pedido archivamiento del proceso seguido contra Nicanor Boluarte Zegarra, investigado por el presunto delito de organización criminal.

Tras escuchar a las partes en audiencia llevada a cabo en enero último, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, decidió que no es aplicable el pedido excepción de improcedencia formulada por la defensa técnica del investigado.

#LoÚltimo El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechaza el pedido para archivar el proceso seguido contra Nicanor Boluarte Zegarra, investigado por el presunto delito de organización criminal. Ver resolución:👉https://t.co/SKoJDCyeHz pic.twitter.com/VEKIuI6C5W — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) May 29, 2026

Imputaciones sobre el hermano de la expresidenta Dina Boluarte

La teoría fiscal señala que el también hermano de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra habría constituido y liderado una organización criminal desde el 07 de diciembre del 2022 hasta la actualidad, nombrando prefectos y subprefectos a nivel nacional, principalmente en Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cuzco, San Martín y Cajamarca.

Esta práctica tendría como objetivo beneficiar económicamente a la organización, a efectos de aportes económicos y recolección de fichas de afiliación por parte de las autoridades designadas para lograr la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú para presuntamente copar otras entidades del Poder Ejecutivo, a fin de controlar puestos claves del Estado.

De acuerdo con la estructura delictiva presentada por la Fiscalía, Jorge Luis Ortiz Marreros y Raúl Antonio Oliva Guerrero serían los operadores funcionarial de la presunta organización, los mandos medios recaerían en Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Noriel Chingay Salazar, Jorge Chingay Salazar y Víctor Hugo Torres Merino, y el brazo legal sería Mateo Grimaldo Castañeda Segovia.

Asimismo, son operadores regionales serían: Luis Alberto Guevara Bello, José Leopoldo Lozano Torres, Lubi Angélica Navarro Bartra, Fernando Navarro Luna, Nixon Henry Hoyos Gallardo, Verónica Raquel Solórzano Quispe, Gilmer Raúl Flores Fernández, Fidel Becerra Villalobos, César Eladio Paico Sánchez, Ilver Ulises Mostacero León, John Franci Zambrano Quispe, Violeta Ruiz Sánchez, Franshesco Noriel Chingay Parodi, Martín Silvio Carbajal Zegarra, Edwin Ugarte Nina, Antonino Chingay Salazar y Guido Flores Marchán.

Defensa planteó como antecedente el caso 'Cócteles'

Según la resolución de emitida por el magistrado Concepción Carhuancho, la defensa legal de Nicanor Boluarte trató de equiparar la presente investigación al caso 'Cócteles'; sin embargo, no fue tipificada como tal porque no se investigan aportes de personas externas.

"No se le imputa responsabilidad de persona jurídica al partido "Ciudadanos por el Perú" como estructura partidaria, sino a las personas quienes apartándose del velo protector de la organización política (finalidad política) crean una organización criminal propia con una finalidad económica", especifica la Sala.

Del mismo modo, acusaron de "excesos" al Ministerio Público al ejercer sus facultades bajo la figura de la "adecuación de hechos", al modificar la hipótesis delictiva y por la falta de precisión sobre la tipicidad del delito de la organización criminal, donde cuestionaron el "elemento teleológico".

La investigación contra Nicanor Boluarte continuarán su curso, tras la resolución emitida por el Poder Judicial.