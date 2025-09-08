Fiscalía solicita impedimento de salida contra Betssy Chávez: Requerimiento lo hizo fiscal Zoraida Ávalos

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, ha solicitado este lunes 8 de setiembre el impedimento de salida contra Betssy Chávez. Este requerimiento lo ha realizado la fiscal suprema Zoraida Ávalos contra la expremier investigada por rebelión.

Por investigación en curso

El pedido fue enviado al juez supremo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esto por el proceso penal seguido al expresidente de la República, Pedro Castillo, su primera ministra y a otros que participaron en el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

"De conformidad con lo señalado en el artículo 295 y 296 de la Constitución Política del Perú, requiero impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses contra la procesada Betssy Chávez Chino, a quien se le ha formulado requerimiento acusatorio como coautora del delito contra los poderes del Estado", reza la solicitud.

Requerimiento de la Fiscalía contra Betssy Chávez.

Este requerimiento sucede cuatro días después de que la expremier recuperara su libertad, luego de que el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus a su favor. El último viernes 5 de setiembre, se aprobó el retiro del pedido fiscal para extender la detención cautelar en contra de la investigada.

Chávez no podrá trabajar en el Congreso

Tras la intención que tuvo el congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, de tenerla como asesora personal, el presidente del parlamento José Jerí se pronunció. El legislador explicó que su condición de suspendida le imposibilita laborar en esta institución estatal.

"Ella intentó cerrar el Congreso, eso está en materia de investigación. Para nosotros como Congreso no procede. Trabajará donde seguramente tenga la oportunidad, pero en el Congreso de la República no", manifestó.

Además, un informe del Área de Asesoría Laboral del Congreso concluyó que Chávez Chino no puede ser contratada para desempeñar funciones mientras siga vigente la medida que le impide ejercer funciones parlamentarias.

En desarrollo...