María Teresa Cabrera juramentó como nueva presidenta de la JNJ para el periodo 2026

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este martes 6 de enero, la abogada María Teresa Cabrera juramentó como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el periodo 2026.

Gestión en tiempos de interés

Durante la ceremonia que marca el inicio de su gestión al frente del máximo organismo de designación y control de jueves y fiscales del Perú, aceptó su liderazgo se da un periodo complicado pero de mucho interés.

"Agradezco a mis colegas por esta oportunidad de poder seguir aplicando mis conocimientos y experiencia de más de 30 años en la administración pública. En un contexto complejo debido a la crisis reputacional que afecta a diversas instituciones públicas, entre ellas las vinculadas al sistema de justicia, así como la corrupción y seguridad ciudadana", indicó.

Durante la juramentación participaron las siguientes autoridades: el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino, el primer ministro Ernesto Álvarez, la presidenta del Tribunal Constitución, Luz Pacheco, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi y el ahora extitular de la JNJ, Gino Ríos.

Aseguró que su gestión resaltará por tener "independencia y autonomía", así como una "meritocracia rigurosa", "fortalecimiento de la evaluación" e "integridad disciplinaria en la lucha contra la corrupción", pues aseguró que serán rigurosos con las sanciones y evaluaciones durante las designaciones.

Trayectoria

Doctora en Derecho y magíster en Derecho Penal por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villareal. Cuenta con un máster europeo en Dirección de la Gestión Pública, por la UNIR-España; especializaciones en Sistema Acusatorio, en Colombia; y Gestión Pública, en la Universidad del Pacífico.

Cuenta con más de 25 años ininterrumpidos como jueza del Poder Judicial, habiendo resuelto casos emblemáticos. En 2021 terminó el Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis en CEDEYAC de la Marina de Guerra del Perú y, en 2023 el Programa de Gestión Estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio de la Fuerza Aérea del Perú.

Cabrera fue elegida como congresista en 2020 por Podemos Perú y asumió como Tercera Vicepresidenta del Congreso, así como titular en la Mesa Directiva y la Comisión Permanente. Además, integró las comisiones de Fiscalización, Justicia y Mujeres Parlamentarias en el periodo del 2020-2021.

Su paso por el parlamento reforzó su experiencia en gestión institucional, negociación política y administración pública. Es así como este 6 de enero, juramentó como presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2026-2027.