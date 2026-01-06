Silvana Carrión asegura que desactivación del Equipo Lava Jato debilitará la lucha contra la corrupción

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, la exprocuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, aseguró que la desactivación del Equipo Lava Jato debilitará la lucha contra la corrupción.

Impacto de desactivación de equipos especiales

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Carrión consideró la decisión como un "despropósito" debido a la gran importancia que tenía este grupo de trabajo.

"Es una decisión lamentable, un despropósito, porque el impacto directo va a ser obviamente el debilitamiento de la lucha contra la corrupción y la corrupción en estos casos complejos, que es corrupción transnacional", señaló.

Resaltó que la propia resolución que desactiva estos equipos señala que a la fecha el Equipo Especial Lava Jato contaba con 97 investigaciones en trámite, de las que 71 están en investigación preparatoria.

"Estamos con un alto índice de casos que ya están en las etapas en donde deben haber definiciones, entonces, por qué desactivas un equipo que tiene dedicación exclusiva a ese tipo de casos casualmente. Además, no solo se trata de hechos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado, delitos conexos", explicó.

Asimismo, cuestionó el momento en el que se decidió llevar a cabo esta desactivación, pues considera que muchos actores políticos están en estos casos y se da en época electoral.

"Entonces que estás haciendo, desactivando a los persecutores de la acción penal, dejándolos sin especial para darle ventaja a quienes si van a continuar en estos casos, siguiendo a la contraparte (...) porque los abogados no se van a ir de los casos", resaltó.

Afectación a casos

Además, fue enfática al indicar que sobre otros fiscales se dice en la resolución cuál será su futuro, mientras que en el caso de José Domingo Pérez no, por lo que no se conoce dónde será su despacho ni qué sucederá con sus casos. Cabe señalar que actualmente hay un juicio en desarrollo contra Susana Villarán.

"Debemos entender que el doctor Pérez ya no va a seguir a cargo del caso de Susana Villarán, que es el fiscal que ha conocido el caso desde hace 18 años, casualmente estábamos en etapa estelar para conseguir una condena contra otra funcionaria pública", expresó.

Carrión no dudó en referirse a las opiniones de Tomás Gálvez y las calificó de "subjetivas y personales" respecto a los fiscales del Equipo Lava Jato. En ese sentido, manifestó que no son dichos objetivos ni basados en lo técnico-jurídico.

Es por ello que la exprocuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, consideró que la desactivación de los equipos especiales debilita la lucha contra la corrupción y lo calificó como un "despropósito".