Víctor Febre: Dictan 18 meses de prisión preventiva para cinco implicados en asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Piura continúa expectante respecto al caso que conmocionó dicha región y a todo el Perú. En las últimas horas, el Poder Judicial ha dictado prisión preventiva contra cinco implicados en el lamentable asesinato de Víctor Hugo Febre, quien se desempeñaba como alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre.

Dictan prisión preventiva contra implicados en asesinato de Víctor Febre

Luego de este lamentable hecho, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior desplegó un operativo en toda la zona para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. Como resultado de este accionar, se dio la detención de cinco presuntos implicados, tres hombres y dos mujeres, en este acto criminal.

A raíz de ello, el Ministerio Público solicitó que se le dicte 18 meses de prisión preventiva para garantizar su presencia durante todo el juicio. Por suerte, el Poder Judicial accedió a esta exigencia ordenando esta medida preliminar el pasado sábado 6 de junio.

A través de sus redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Piura indicó que el Tercer Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura ordenó la detención de los cinco implicados en el asesinato de Víctor Hugo Febre. Eso sí, indicaron que esta medida solo es preventiva y no se trata de una sentencia definitiva.

"El juez del Tercer Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura, Junior Ríos Olivos, declaró procedente el pedido de 18 meses de prisión preventiva para las cinco personas que estarían implicadas en el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle. Cabe resaltar que esta medida es provisional y no se trata de una sentencia, es una medida coercitiva dispuesta en atención a lo solicitado por el Ministerio Público", indicaron.

Serán internados a la brevedad

La entidad judicial informó que estos cinco detenidos serán llevado a diversos establecimientos penitenciarios para cumplir su dictamen. De todas formas, el juicio continuará su curso hasta dar con todos los responsables de este hecho.

"De esta manera, los detenidos Jhon P. T., Deybis G. L., Derian G. L., permanecerán en el Centro Penitenciario de Varones mientras que Stefany C. A., y Mirian R. T. serán internadas en el Penal de Mujeres de Sullana para asegurar su presencia durante todo el proceso judicial", añadieron.

En resumen, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para cinco presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura, Víctor Hugo Febre.