Política pasa incómodo momento tras unirse a reunión virtual desde el baño: "Podemos ver tu ropa tendida"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una concejala llamó la atención durante una reunión al conectarse desde su baño. La funcionaria apareció frente a la cámara mientras ropa tendida quedaba visible detrás de ella, situación que fue advertida durante la transmisión y se difundió.

Alcaldesa advirtió sobre la ropa visible

El episodio ocurrió el lunes, durante una sesión del Dunedin City Council que era transmitida en línea. La concejala Jo Galer participaba de manera remota y, al parecer en pantalla, uno de sus colegas reaccionó con una risa. La alcaldesa Sophie Barker intervino para advertirle sobre el fondo.

"Podemos ver tu ropa tendida", advirtió.

El fondo de la videollamada generó comentarios porque detrás de Galer se observó una puerta de vidrio esmerilado. En las imágenes se nota como una figura oscura detrás de esa superficie, aunque los reportes consultados no establecen quién era ni qué hacía allí.

🇳🇿 'We can see your washing': NZ politician joins meeting from bathroom



Jo Galer, a local councillor in Dunedin on New Zealand's south island, joins a high-stakes meeting from a bathroom, her laundry clearly visible in the background -- prompting comments from the city's mayor... pic.twitter.com/Al5RwBQhw7 — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2026

El video se difundió en redes

De acuerdo a la cobertura de algunos medios, se coincidió a que Galer participó desde su baño, había ropa secándose en el fondo y la alcaldesa le recomendó cambiar la posición de la cámara. La concejala, según las grabaciones, decidió continuar con su intervención.

Este caso fue recogido por medios como New York Post, The Sun y Times of India. Sus publicaciones mencionaron tanto la ropa visible como la presencia de una sombra detrás de la puerta. Sin embargo, ninguno de esos reportes identifica de manera oficial a esa persona.

Jo Galer es integrante del Dunedin City Council y fue elegida en una elección parcial como integrante del consejo y muestran su participación en reuniones anteriores. En las actas de junio aparece interviniendo en debates y votaciones, lo que confirma su condición de integrante activa del organismo municipal del consejo.

El episodio se produjo mientras la concejala intervenía en una reunión y no durante una entrevista personal. La transmisión permitió que el público observara el entorno desde donde participaba, incluida la ropa tendida y la puerta ubicada detrás de su posición frente a la cámara.

La escena de la concejala de Dunedin conectada desde el baño quedó registrada durante una reunión oficial y posteriormente se convirtió en un contenido ampliamente compartido. Jo Galer, Dunedin City Council, la ropa visible y la videollamada son las claves del episodio difundido en redes sociales.