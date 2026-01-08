RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tras llamada con Trump

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Gustavo Petro en Colombia, tras asunción como presidenta

El gobierno de Colombia emitió un comunicado donde anuncia que Delcy Rodríguez visitará a Gustavo Petro en Bogotá.

Delcy Rodríguez visitará Colombia
Delcy Rodríguez visitará Colombia

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/01/2026

El gobierno de Colombia anunció que Gustavo Petro tendrá una reunión con la presidenta interina Delcy Rodríguez "con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela". El acuerdo se dio tras la llamada telefónica entre el mandatario colombiano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Delcy Rodríguez visitará Colombia

A través de un comunicado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se comunicó que el gobierno de Colombia recibirá a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras su asunción al cargo por la captura de Nicolás Maduro.

Según precisa el gobierno colombiano, este encuentro bilateral se desarrollará con el "propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación" de Venezuela, marcando una posición favorable sobre la transición que ocurre en el país sudamericano.

"Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez", precisa el escrito.

Comunicado de Colombia
Comunicado de Colombia

El encuentro que aún no cuenta con una fecha programada se realizaría en la Casa de Nariño, Palacio de la República de Colombia, como parte de una visita oficial acordada entre ambas naciones. 

"Colombia puede estar tranquila"

 "Hoy Colombia puede estar tranquila, como lo indicó el presidente, Gustavo Petro". De esta manera, el gobierno colombiano cierra el comunicado ratificando a los ciudadanos del país a mantener la calma. Ello, tras la advertencia de Donald Trump respecto a una intervención en este territorio.

Tras la comunicación telefónica, Gustavo Petro declaró que "el diálogo es el camino para buscar la solución a los conflictos", frase que fue reafirmada por el gobierno. En el intercambio telefónico de aproximadamente 50 minutos, se indica que fue Trump quien invitó al presidente Petro a "restablecer canales directos de comunicación".

"Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró 50 minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro, a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones", se indica.

De acuerdo al comunicado, por iniciativa del gobierno norteamericano se ha propuesto una "reunión preparatoria" entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, en donde se llevarán a cabo los acuerdos para que Gustavo Petro visite la Casa Blanca en Washington.

Una nueva arista de la llamada entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale a la luz. En la comunicación telefónica se acordó la visita de Delcy Rodríguez en territorio colombiano "con el fin de contribuir a una salida de la crisis política"

