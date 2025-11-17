Tragedia en Arequipa: Joven motociclista fallece tras choque frontal con bus de transporte público

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un joven de 27 años perdió la vida tras un aparatoso accidente registrado en Paucarpata, Arequipa. Mientras conducía su moto lineal rumbo a su trabajo, terminó chocando contra un bus de transporte público.

Colisión frontal y fatídica

Este lunes 17 de noviembre, tras un aparatoso accidente, perdió la vida el hombre identificado como William Denos Callo quien conducía su unidad menor de placa UB-21878.

El siniestro se suscitó aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando el joven se dirigía a su centro de trabajo, que se ubica en el distrito de Miraflores.

Luego de tomar desayuno en su vivienda como parte de su rutina diaria en el sector de Nueva Alborada, tras chocar frontalmente contra un bus del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Cabe resaltar que, este trágico hecho se registró exactamente en el ingreso del sector Cristo Rey, hasta donde llegó su familia, además, de su mamá y sus hermanas a fin de reconocer el cuerpo.

Vale indicar que, el conductor del vehículo de transporte público, contra el que impactó la víctima mortal, idenificado como Juan Mamani fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado hasta la comisaría de Colque Apaza.

Lo que revelan las primeras investigaciones

De acuerdo a las primeras investigaciones para esclarecer los hechos, William Denos Callo habría invadido el carril contrario para esquivar un vehículo estacionado de forma irregular en plena curva, lo que redujo la visibilidad y provocó el choque frontal con la unidad móvil que era conducida por Juan Mamani Huiracocha.

En tanto, la motocicleta quedó completamente destrozada y el vehículo presuntamente mal estacionado se retiró antes de la llegada de las autoridades. Tras esto, vecinos denunciaron que este tipo de obstrucciones son frecuentes en la zona y representan un riesgo constante para los conductores.

Los familiares del occiso señalaron que el occiso deja en orfandad una niña de cuatro años. Mientras tanto las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.

Otro accidente fatídico en Arequipa

Tras la tragedia que dejó 37 muertos hace días atrás, al parecer algunos conductores continúan cometiendo los mismo errores. Es el caso de Fabio Ramos Mamani, el cual habría estado ebrio y el pasado jueves 13 de noviembre, en horas de la noche, chocó su minivan contra un bus de transporte público, el hecho sucedió en el distrito de Cerro Colorado.

Trascendió que Ramos Mamani perdió la vida tras la colisión falleció. Además, 7 personas resultaron heridas tras el choque.

